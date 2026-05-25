生活雑貨メーカーのマーナは、「Shupatto アンブレラ UV」WEB限定の新色「アイスブルー」を5月25日から発売する。

「Shupatto アンブレラ UV」は、ベルトや留め具のない、閉じるだけで一気にたためる日傘。とじる動きに連動して骨が回転し、軸を中心に生地をくるくると巻き込む独自の機構で、最後に手で生地をまとめたり、ベルトで留める煩わしさがないという。また、スライダーを上下するだけで傘を開閉できるため、日陰への移動や車の乗り降りなど、スムーズに行える。





機能面では、UVカット率99.9％・UPF50＋、遮光率99.9％の生地を採用。遮熱効果も備え、厳しい日差しや暑さから守る。さらに、晴雨兼用のため急な雨にも対応する。細部のデザインにもこだわり、透け感のあるまだら模様の持ち手や金属製の石突など、涼やかで上品な佇まいに仕上げた。



「Shupatto アンブレラ UV」アイスブルー

記録的な猛暑が予測される今夏、熱中症対策としての「日傘」の重要性はさらに高まっている。今回、WEB限定色「アイスブルー」が加わったことで、定番のホワイト、ブラウン、ブラックを合わせた全4色のラインアップとなった。うだるような夏の外出を、より軽快にスマートにサポートする。

［小売価格］8800円（税込）

［発売日］5月25日（月）

マーナ＝https://marna.jp