骨折した声優・日笠陽子、生放送の番組出演お休み 今週の『声優と夜あそび』含め2本「けがの治療に専念しており」

骨折した声優・日笠陽子、生放送の番組出演お休み 今週の『声優と夜あそび』含め2本「けがの治療に専念しており」