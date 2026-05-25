熊本市は、親が育てられない赤ちゃんを匿名でも預かる慈恵病院の「こうのとりのゆりかご」いわゆる"赤ちゃんポスト"について、昨年度は7人の預け入れがあったと明らかにしました。預け入れられた子ども達は、2007年の開設から19年間で200人になりました。

【写真を見る】赤ちゃんポスト19年で200人「預ける女性たちの背景を理解し支援して欲しい」 熊本市・慈恵病院

"昨年度7人" 熊本市の会議で明らかに

熊本市は25日、昨年度に「ゆりかご」に預け入れられた人数が7人だったと明らかにしました。

孤立出産は多く、外国人の預け入れも

その内訳は、生後1か月未満の新生児が6人、生後1年から就学前の幼児が1人で、少なくとも5人は妊婦が誰の助けも借りずに自宅などで1人で出産する「孤立出産」でした。

慈恵病院によりますと、1人は、外国から日本に旅行中の人が預け入れた幼児だということです。

19年間で200人に達する

「ゆりかご」は5月10日で開設から19年を迎えましたが、昨年度の7人を含めると、預け入れられた人数は200人に達しました。

200人のうち、新生児は全体の8割にあたる167人、生後1か月から1年未満の乳児が20人、幼児が13人でした。一方で昨年度に預けられた人数は前の年の14人から半減しました。

病院長「理解と支援を」

25日、報道陣の取材に応じた慈恵病院の蓮田健院長は、半減した理由についてこのように分析しました。

慈恵病院 蓮田健 院長「（判明した中では）最近は関東地方からの預け入れがなくなった。もっぱら西日本なので、東京の賛育会病院に赤ちゃんポストができたことが関係して、東日本から来なくなって人数が減ったのでは」

200人を「ゆりかご」に預けた事情については・・・

慈恵病院 蓮田健 院長「（預け入れた）女性達が発達障害や（知的障害とのグレーゾーンとされる）境界知能などを背景にして、（周囲との）相談が苦手などの特性がある」「そうした背景を社会が理解し、緊急避難やセーフティーネットである"ゆりかご"と"内密出産"は必要なので理解と支援をしてほしい」

一方、自治体に対しても「悩みを抱えた女性と同じ目線で相談に応じられる担当者を増やしてほしい」と訴えました。

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