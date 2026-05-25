DAIGO「KMT！」“ファミリー”の「歴史的偉業」祝福 日本ダービーの“現時点の本命”も明かす
タレント・ミュージシャンのDAIGOが25日、自身のXを更新し、前日に開催されたJRAのGI「オークス」の感想をつづった。
【写真】DAIGO、“ファミリー”と3ショット 日本ダービーの本命も予告
東京競馬場・芝2400メートルで行われた「オークス」は、今村聖奈が騎乗したジュウリョクピエロが優勝。今村は、女性ジョッキーとして初のJRAのGI制覇、クラシック制覇を達成した。
DAIGOは、フジテレビ『みんなのKEIBA』や『うまレボ！』などを担当しており、「昨日のオークスは感動でしたね うまレボファミリーの今村聖奈騎手が女性初のクラシック出走で勝つという歴史的な偉業。ジュウリョクピエロでさらに夢を見せてほしいです」と祝福した。
DAIGO、ゆうちゃみ、そして今村の3ショットも公開。「KMT！」とDAI語で、「競馬の 魅力が 詰まってた！」と伝えた。
5月31日には、競馬の祭典・日本ダービーが開催される。「現時点の僕の本命は
パントルナイーフです！」と予告した。
【写真】DAIGO、“ファミリー”と3ショット 日本ダービーの本命も予告
東京競馬場・芝2400メートルで行われた「オークス」は、今村聖奈が騎乗したジュウリョクピエロが優勝。今村は、女性ジョッキーとして初のJRAのGI制覇、クラシック制覇を達成した。
DAIGOは、フジテレビ『みんなのKEIBA』や『うまレボ！』などを担当しており、「昨日のオークスは感動でしたね うまレボファミリーの今村聖奈騎手が女性初のクラシック出走で勝つという歴史的な偉業。ジュウリョクピエロでさらに夢を見せてほしいです」と祝福した。
DAIGO、ゆうちゃみ、そして今村の3ショットも公開。「KMT！」とDAI語で、「競馬の 魅力が 詰まってた！」と伝えた。
5月31日には、競馬の祭典・日本ダービーが開催される。「現時点の僕の本命は
パントルナイーフです！」と予告した。