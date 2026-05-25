いわゆる「松橋事件」をめぐり、再審（裁判のやり直し）で無罪になった男性の遺族が、国や熊本県に損害賠償を求めている裁判の控訴審で、原告側が最後の意見陳述をし、結審しました。

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どんな裁判？

この裁判は、当時の熊本県松橋町、現在の宇城市で、男性を殺害したとして服役し、後に再審で無罪が確定した宮田浩喜さんの遺族が、警察や検察による捜査の違法性などを明らかにするため、国と熊本県を相手取り損害賠償を求めているものです。

熊本地裁は去年3月、原告側の請求を一部認め、国にだけ賠償を命じる判決を言い渡し、原告側と国の双方が判決を不服として控訴していました。

原告側の意見陳述

25日の控訴審では原告側が意見陳述をし、一審で認められなかった警察の捜査の違法性について「否認を続けていた宮田さんに対し、警察官から事実上の強制があり、嘘の自白が生まれた」と指摘しました。

そして「警察が行った違法かつ不法な行為に向き合い、それを明らかにすることで、えん罪を起こさないための抑止的な力を発揮してほしい」と訴えました。



原告代理人 齊藤誠弁護士「勝手な警察が作り上げた自白をもって犯人を作り出すことは、これがまさに冤罪の原因なんで、それは裁判所としてきっちりチェックしてほしい」

判決は7月27日

原告側は、任意の取り調べの状況を明らかにするため、当時、取り調べをした元警察官の尋問を求めましたが、福岡高裁は認めず、25日に結審しました。

判決は7月27日に、言い渡される予定です。