◇MLB ドジャース 5-1 ブリュワーズ(日本時間25日、アメリカンファミリー・フィールド)

ドジャースは山本由伸投手が7回1失点の力投をみせ今季4勝目をマーク。8回からは好調のブルペン陣が球団記録をつくりました。

5回にカイル・タッカー選手の勝ち越しタイムリーやアンディ・パヘス選手の2ランで一挙4点を奪ったドジャース。山本投手は走者を背負いながらも7回1失点とゲームメークします。8回はウィル・クライン投手が2奪三振を含む3者凡退。9回はタナー・スコット投手が3人できっちり締めました。

球団が試合前に発表したリリースによると、ドジャースのブルペン陣は10試合連続で無失点で5月13日のサンフランシスコ・ジャイアンツ戦から36イニング連続無失点を継続。この日、38イニングに伸ばしました。

球団によると1901年以降のドジャース球団史で最長記録。これまでの球団記録だった1998年の33イニング連続無失点の記録をさらに更新となりました。

今季は大型補強となった新守護神のエドウィン・ディアス投手がケガで離脱中。それでも8回を投げたクライン投手は、16試合で防御率2.11の成績。直近は6試合連続無失点で、セーブシチュエーションも任せられるなど、存在感をみせています。

また9回を投げたスコット投手は、移籍1年目の昨季61試合で防御率4.74の成績。キャリアワースト11被弾を記録していましたが、今季はチームトップ23試合の登板で防御率1.25をマーク。10試合連続無失点投球となっています。