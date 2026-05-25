今まで好きになったのは、どんな人？Ray㋲が語るそれぞれの【恋愛観】について♡

Ray㋲のナナ、紗来、紅葉が恋バナをするために集結！そこで今回は、恋愛観や失恋話、恋テクなどなど時間を忘れてノンストップだった3人の赤裸々トークを大公開しちゃいます。3人が“恋愛するとこうなる”を本音で語ってくれました♡

恋愛観や失恋話、恋テクなどなど時間を忘れてノンストップだった3人の赤裸々トークを公開しちゃいます。さぁ、あなたとRay㋲の恋バナの始まり、始まり〜♡

当日、答えられなかった質問がたくさんあるのでじゃあ、続きを誌面でやっちゃおーってことでナナ、紗来、紅葉が恋バナをするために再び集合〜！

Rayのファンミーティングイベントで大盛り上がりだったRay㋲と読者のお話会。

まずは、Ray㋲たちの恋愛観から恋バナをスタート。「今まで好きになったのは、どんな人？」「恋愛体質なのは誰？」などなど、3人が“恋愛するとこうなる”を本音で語ってくれました♡

Check! Ray㋲たちの恋愛観

中川紅葉（以下、紅葉）：「みんなって、恋愛体質？」

本田紗来（以下、紗来）：うーん……好きな人はできにくいし、常に恋してなきゃダメってわけでもないし。だけど、恋するとめっちゃ変わるタイプかも。学校に行くのが楽しみになるから、朝もちゃんと起きられたり」

紅葉：「それでいうと私は片思い中のほうが全部を頑張れるようになるんだよね、謎にスタミナが著しくアップするから自分磨きも仕事もうまくいくようになるタイプ（笑）。

加藤ナナ（以下、ナナ）：「変化でいうと、ヘア＆メイクさんとか、カメラマンさんに好きな人ができたって、すぐバレちゃわない？そんなに顔に出てる？って毎回あせるんだけど、恋するとなぜか『可愛くなった』って褒められるから、女のコは恋愛してたほうがお得だなって思う」

紗来：「私は服装も変わるから、まわりにすぐバレちゃう（笑）。急にめっちゃフリフリしたガーリーなカッコするようになったり」

紅葉：「わかる〜相手に染まりたいっていうよりは、可愛いって褒められたいんだよね。そういう、あぁ今恋してるな〜って思える瞬間ってサイコーだよね（笑）」

紗来：「そう！特に“私たち今、絶対に両思いじゃん”みたいな空気のとき♡」

紅葉：「LINEの通知がきた瞬間テンション上がるもんね。あのドキドキしてる時間って特別じゃない？」

ナナ：「今なにしてるかなとか、次会うときなに着ようって考える時間が好き。なんなら、そういうことを考えながら、街をひとりで歩いてるだけでも楽しい（笑）」

紗来：「恋してるときってなんか無敵だよね。それで、つきあったら、ちょっとだけ視野が狭まっちゃう」

紅葉：「どういうこと！？」

紗来：「会いたいが最優先になっちゃうの」

ナナ＆紅葉：「え、可愛い♡」

紗来：「いや、本当に危険。『もしかしたら彼から遊びに誘われるかも』って土日とかあけちゃうから……。友だちにも『まだ予定わかんない！』って言っちゃう」

ナナ：「沼ですなぁ。でも、自分のほうが好きなのが相手にバレるのは、絶対にいやじゃない？」

紅葉：「だから駆け引きしたくなるんだよね。私もめっちゃ好きなことは隠しつつ、相手に追いかけてほしいタイプ（笑）」

紗来：「2人はどういう人を好きになる？」

紅葉：「私はご機嫌そうな人、いつも口角上がってる人が好き」

ナナ：「いいね、一緒にいて安心できそう」

紅葉：「あと筋トレしてる人好き！」

紗来：「急に具体的（笑）」

ナナ：「私は一緒にいて違和感ない人かな。だからか、ひと目ぼれタイプとまではいかないけど、“なんか会話の間とかあうな” って初対面での直感が結構当たってるんだよね」

紗来：「距離感とか空気感って大事だよね。私は家族と仲いい話を聞くとキュンとする。ウチと一緒だって親近感が湧くのかな？あと、SNSに振り回されない人って、自然体でカッコいい！」

紅葉：「承認欲求が強すぎない人って安心するよね。結局、安心なのかな〜」

ナナ：「昔は安心が一番って思ってたけど、今はちょっとキュンも欲しいかな♡」

紅葉：「ん？てことは今安心できるだれかがそばにいるのかな？」

ナナ：「うふふ♡ それはいったん置いておいて、最近はダサイ部分もまるっと見せられる関係性がカップルとして理想的だと思うようになってきて、その上トキメキを失なわなければ、もっとイイって意味〜！友だちみたいな人がいいなって思うように変わってきた」

紗来：「私もそれが理想だけど、仲いい友だちから彼氏になったら、別れたときに“友だち”と“好きな人”を同時に失う気がして……。恋するのもためらっちゃうなぁ」

紅葉：「行かなきゃわかんない恋もあるよね。いつか終わりがくるから、やめとこうじゃなくて“この人と向きあってみたい”って思いを大切に行動するようにしてる！」

撮影／倉本侑磨（Pygmy Company）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）