ソフトバンク・大津亮介投手が２５日、交流戦開幕白星を誓った。２６日の巨人戦（東京ドーム）に先発予定。この日はみずほペイペイドームで投手練習に参加し、空路で東京に移動した。今季ここまで７試合の登板（４勝１敗）で、全試合クオリティースタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）の右腕は「特別な感じではなく、いつも通りいきたい」とリラックスした表情で話した。

今季は開幕投手を務めた上沢がコンディション不良、徐、大関らもファーム再調整の期間を踏んでいる中で、大津は開幕から唯一ローテを回り続けている。１９日のオリックス戦（京セラドーム大阪）では２回２死で打球が左すね付近に直撃。一度ベンチに下がったが、６回を投げきった。慎重に１週間を過ごし「痛みはありますけど、投げる分に関しては問題ない」とコメント。ＤｅＮＡからトレードで加入した山本祐大捕手からも巨人打線についての話も聞いたといい「初対戦なので、何も変えずにいきたい」と自分の投球スタイルを貫く。

打撃も準備万端だ。２５年の日本シリーズ第４戦・阪神戦（甲子園）では、プロ初打席で初安打をマーク。遊撃への当たりを内野安打にする快足の持ち主だが、今回は「きれいなセンター前しか狙っていない」とニヤリ。２６日の巨人の先発・則本の球筋は、連日トラジェクトアーク（投手の球速や変化量などを再現できる打撃練習用バーチャルマシン）で予習済み。「もうばっちり（頭に）入ってます」と自信をのぞかせた。

チームは現在３連勝中。波に乗り、大津も「びびらずに、強気で投げたい」と攻めの投球で巨人打線を封じる。