『左ききのエレン』第8話 「この仕事をなめるな」あらすじ＆場面カット公開！
毎週⽕曜深夜24時〜テレ東系列ほかにて放送中のTVアニメ『左ききのエレン』、第8話のあらすじ場面カットが公開された。
驚異の累計約2億5000万PVを記録し、発⾏部数は約420万部を突破、ドラマ・舞台化もされ、⼤きな話題を呼んだ、天才になれなかった全ての⼈へ――⼼をえぐる＜クリエイター⻘春群像劇＞『左ききのエレン』。
自らの才能の限界に苦しみながらも ”何か” になることを夢見る凡人・光と、圧倒的な才能ゆえに苦悩する孤高の天才・エレン。
デザイナーの道を選んだ光一は百戦錬磨の広告業界のクリエイターたちと、世界のアートシーンに飛び込んだエレンは怪物アーティストたちと遭遇し……。
未曾有の才能が蠢きひしめき合うクリエイティブの世界を舞台に、もがき、時にくじけながらも挑み続ける二人のを描く。
このたび、5⽉26⽇（⽕）に放送される本作の第8話「この仕事をなめるな」のあらすじ＆場⾯カットが公開された。
＜第8話「この仕事をなめるな」あらすじ＞
神⾕が退職してひと⽉。柳チームに異動した光⼀は、これまでの神⾕チームのやり⽅とは違う上司・柳の⾔動に⼾惑いながら、猛烈な仕事量と締切に追われる⽇々を送っていた。柳の⾔葉は光⼀の⼼⾝を限界まで追い込んでいく。そんな中、三橋に誘われ光⼀が登壇するヤングアートディレクターシンポジウムを⾒るために上海から帰国した神⾕は、2年ぶりに光⼀と再会する――。
＞＞＞第8話場面カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）かっぴー／アニメ「左ききのエレン」製作委員会
驚異の累計約2億5000万PVを記録し、発⾏部数は約420万部を突破、ドラマ・舞台化もされ、⼤きな話題を呼んだ、天才になれなかった全ての⼈へ――⼼をえぐる＜クリエイター⻘春群像劇＞『左ききのエレン』。
自らの才能の限界に苦しみながらも ”何か” になることを夢見る凡人・光と、圧倒的な才能ゆえに苦悩する孤高の天才・エレン。
デザイナーの道を選んだ光一は百戦錬磨の広告業界のクリエイターたちと、世界のアートシーンに飛び込んだエレンは怪物アーティストたちと遭遇し……。
未曾有の才能が蠢きひしめき合うクリエイティブの世界を舞台に、もがき、時にくじけながらも挑み続ける二人のを描く。
＜第8話「この仕事をなめるな」あらすじ＞
神⾕が退職してひと⽉。柳チームに異動した光⼀は、これまでの神⾕チームのやり⽅とは違う上司・柳の⾔動に⼾惑いながら、猛烈な仕事量と締切に追われる⽇々を送っていた。柳の⾔葉は光⼀の⼼⾝を限界まで追い込んでいく。そんな中、三橋に誘われ光⼀が登壇するヤングアートディレクターシンポジウムを⾒るために上海から帰国した神⾕は、2年ぶりに光⼀と再会する――。
＞＞＞第8話場面カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）かっぴー／アニメ「左ききのエレン」製作委員会
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