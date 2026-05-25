【NARUTO-ナルト-】うちはの家紋がプリントされたせんべい登場！
URAKITA工房より、テレビアニメ「NARUTO-ナルト- 疾風伝」から「うちは一族」モチーフの「うちはせんべい」を、直販サイト「URAKITA工房」にて受注が開始された。
『NARUTO-ナルト-』は、「週刊少年ジャンプ」にて連載していた、岸本斉史による少年漫画。1999年の連載開始からまたたく間に人気を博し、2014年に700回をもって連載終了。主人公の忍者うずまきナルトが、ライバルとの死闘や過去の因縁を乗り越えて木ノ葉隠れの里の長・火影(ほかげ)を目指す姿が世界中で人気を博し、60以上の国と地域で展開する。単行本の累計発行部数は2億5000万部を突破。
2002年からテレ東系列にてTVアニメが放送され、2007年からは『NARUTO-ナルト- 疾風伝』として2017年3月まで放送。2022年10月にはテレビ放送20周年を迎えた。劇場版アニメも11作を公開。TVアニメは現在世界145以上の国と地域で展開され、世界中から愛されている国民的作品である。
アプリ、ゲーム、グッズなどの数々の展開のほか、展覧会や2.5次元ミュージカル、音楽フェス、歌舞伎などその展開は多岐にわたる。
そんな『NARUTO-ナルト-』に登場する、うちは一族の家紋や、キャラクターが描かれた煎餅が登場。
味は「醤油」「抹茶」「白雪」の3種。「醤油」「抹茶」には、「うちは一族」の家紋が描かれ、「白雪」には、「うちは一族」のキャラクター「サスケ」「イタチ」「オビト」「マダラ」のうちランダムで1種が描かれている。キャラクターは選べないのでご注意を。
煎餅は、東京下町 門前仲町・昭和23年創業の老舗「みなとや」が製造。
「醤油」6枚、「抹茶」1枚、「白雪」1枚のセットで、和紙の貼り箱にて包装、「うちは一族」のマーク包装紙にてラッピングされている。
『NARUTO-ナルト-』ファン、うちはファンへの手土産やプレゼントにぜひ。
＞＞＞うちはの家紋がデザインされた煎餅をチェック！（写真4点）
（C）岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
『NARUTO-ナルト-』は、「週刊少年ジャンプ」にて連載していた、岸本斉史による少年漫画。1999年の連載開始からまたたく間に人気を博し、2014年に700回をもって連載終了。主人公の忍者うずまきナルトが、ライバルとの死闘や過去の因縁を乗り越えて木ノ葉隠れの里の長・火影(ほかげ)を目指す姿が世界中で人気を博し、60以上の国と地域で展開する。単行本の累計発行部数は2億5000万部を突破。
2002年からテレ東系列にてTVアニメが放送され、2007年からは『NARUTO-ナルト- 疾風伝』として2017年3月まで放送。2022年10月にはテレビ放送20周年を迎えた。劇場版アニメも11作を公開。TVアニメは現在世界145以上の国と地域で展開され、世界中から愛されている国民的作品である。
アプリ、ゲーム、グッズなどの数々の展開のほか、展覧会や2.5次元ミュージカル、音楽フェス、歌舞伎などその展開は多岐にわたる。
味は「醤油」「抹茶」「白雪」の3種。「醤油」「抹茶」には、「うちは一族」の家紋が描かれ、「白雪」には、「うちは一族」のキャラクター「サスケ」「イタチ」「オビト」「マダラ」のうちランダムで1種が描かれている。キャラクターは選べないのでご注意を。
煎餅は、東京下町 門前仲町・昭和23年創業の老舗「みなとや」が製造。
「醤油」6枚、「抹茶」1枚、「白雪」1枚のセットで、和紙の貼り箱にて包装、「うちは一族」のマーク包装紙にてラッピングされている。
『NARUTO-ナルト-』ファン、うちはファンへの手土産やプレゼントにぜひ。
＞＞＞うちはの家紋がデザインされた煎餅をチェック！（写真4点）
（C）岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
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