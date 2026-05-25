RODEO CROWNS WIDE BOWLとセサミストリートのPOPな限定アイテム登場♡

RODEO CROWNS WIDE BOWLから、ブランドの人気マスコット「RODDY」のバースデーを記念した、セサミストリートとのスペシャルコラボが登場♡2026年5月28日（木）より全国店舗＆WEBSTOREで発売されます。カラフルで遊び心たっぷりなデザインは、夏コーデの主役になること間違いなし。アパレルから雑貨まで揃う限定コレクションを、ぜひチェックしてみて♪

POPで可愛い限定アパレル♡

今回のコラボでは、RODDYとセサミストリートの仲間たちが描かれたスペシャルアートが登場。

ブランドらしいPOPなカラーリングとタイポグラフィで、気分まで明るくしてくれるデザインに仕上がっています。

(SESAME STREET) With RoddyTシャツ

価格：4,400円(税込)

サイズ：M、L（ユニセックス）カラー：3色（O/WHT、BLK、L/PNK）

(SESAME STREET) アソートキャラTシャツ

価格：4,400円(税込)

サイズ：M、L（ユニセックス）カラー：3色（O/WHT、BLK、L/PNK、GRN）

(SESAME STREET) Tワンピース

価格：5,500円(税込)

カラー：O/WHT、BLK、L/YEL

毎日使いやすいTシャツやワンピースは、デニム合わせでも映える存在感♡

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刺繍アイテム＆雑貨も充実♪

【アパレル】(SESAME STREET) 刺繍パターンシャツ

価格：6,600円(税込)

サイズ：M、L（ユニセックス）カラー：3色（柄KHA、柄BLK、柄BLU）

【アパレル】(SESAME STREET) 刺繍パターンパンツ

価格：7,700円(税込)

サイズ：M、L（ユニセックス）カラー：3色（柄KHA、柄BLK、柄BLU）

キャラクターを刺繍で表現したシャツやパンツは、コラボならではの特別感たっぷり。セットアップ風に着こなすのもおすすめです。

さらに、デイリー使いしやすい雑貨もラインナップ。

【雑貨】(SESAME STREET) エコバッグ

価格：3,300円(税込)

カラー：O/WHT、BLK、PNK

【雑貨】(SESAME STREET) FRIEND TOTE

価格：5,940円(税込)

カラー：O/WHT、BLK、BLU

【雑貨】(SESAME STREET) フェイスポーチ

価格：3,300円(税込)

カラー：RED、BLU、ORG、GRN、PNK

【雑貨】(SESAME STREET) ストラップキーホルダー

価格：2,750円(税込)

カラー：PNK、GRN、PUR

バッグやポーチはギフトにもぴったりです♡

発売日＆販売情報をチェック

コレクションは、2026年5月28日（木）よりRODEO CROWNS WIDE BOWL全国店舗とSHEL’TTER WEBSTOREで発売開始。

WEBSTOREでは、2026年5月25日（月）12:00より入荷連絡受付をスタートし、5月28日（木）0:00から販売されます。

RODDY’S BIRTHDAYを記念した今回だけの特別なコレクションは、セサミストリート好きもファッション好きも見逃せない内容♡夏のコーデを彩る限定アイテムをぜひ手に入れてみてください。

※本製品は、米国非営利団体セサミワークショップと株式会社グレイスとの契約により製造したものです。

夏気分を盛り上げる限定コレクション♡

RODEO CROWNS WIDE BOWLとセサミストリートが贈る、遊び心たっぷりのスペシャルコレクション。

カラフルなデザインとキャラクターたちの魅力が詰まったアイテムは、毎日のコーデをもっと楽しくしてくれそう♡

数量限定感のある特別なラインナップなので、気になるアイテムは早めにチェックしてみてください♪