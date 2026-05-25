RODEO CROWNS WIDE BOWLとセサミストリートのPOPな限定アイテム登場♡
RODEO CROWNS WIDE BOWLから、ブランドの人気マスコット「RODDY」のバースデーを記念した、セサミストリートとのスペシャルコラボが登場♡2026年5月28日（木）より全国店舗＆WEBSTOREで発売されます。カラフルで遊び心たっぷりなデザインは、夏コーデの主役になること間違いなし。アパレルから雑貨まで揃う限定コレクションを、ぜひチェックしてみて♪
POPで可愛い限定アパレル♡
今回のコラボでは、RODDYとセサミストリートの仲間たちが描かれたスペシャルアートが登場。
ブランドらしいPOPなカラーリングとタイポグラフィで、気分まで明るくしてくれるデザインに仕上がっています。
(SESAME STREET) With RoddyTシャツ
価格：4,400円(税込)
サイズ：M、L（ユニセックス）カラー：3色（O/WHT、BLK、L/PNK）
(SESAME STREET) アソートキャラTシャツ
価格：4,400円(税込)
サイズ：M、L（ユニセックス）カラー：3色（O/WHT、BLK、L/PNK、GRN）
(SESAME STREET) Tワンピース
価格：5,500円(税込)
カラー：O/WHT、BLK、L/YEL
毎日使いやすいTシャツやワンピースは、デニム合わせでも映える存在感♡
moophemのシームレスブラ新作♡24時間快適な美シルエットインナー登場
刺繍アイテム＆雑貨も充実♪
【アパレル】(SESAME STREET) 刺繍パターンシャツ
価格：6,600円(税込)
サイズ：M、L（ユニセックス）カラー：3色（柄KHA、柄BLK、柄BLU）
【アパレル】(SESAME STREET) 刺繍パターンパンツ
価格：7,700円(税込)
サイズ：M、L（ユニセックス）カラー：3色（柄KHA、柄BLK、柄BLU）
キャラクターを刺繍で表現したシャツやパンツは、コラボならではの特別感たっぷり。セットアップ風に着こなすのもおすすめです。
さらに、デイリー使いしやすい雑貨もラインナップ。
【雑貨】(SESAME STREET) エコバッグ
価格：3,300円(税込)
カラー：O/WHT、BLK、PNK
【雑貨】(SESAME STREET) FRIEND TOTE
価格：5,940円(税込)
カラー：O/WHT、BLK、BLU
【雑貨】(SESAME STREET) フェイスポーチ
価格：3,300円(税込)
カラー：RED、BLU、ORG、GRN、PNK
【雑貨】(SESAME STREET) ストラップキーホルダー
価格：2,750円(税込)
カラー：PNK、GRN、PUR
バッグやポーチはギフトにもぴったりです♡
発売日＆販売情報をチェック
コレクションは、2026年5月28日（木）よりRODEO CROWNS WIDE BOWL全国店舗とSHEL’TTER WEBSTOREで発売開始。
WEBSTOREでは、2026年5月25日（月）12:00より入荷連絡受付をスタートし、5月28日（木）0:00から販売されます。
RODDY’S BIRTHDAYを記念した今回だけの特別なコレクションは、セサミストリート好きもファッション好きも見逃せない内容♡夏のコーデを彩る限定アイテムをぜひ手に入れてみてください。
※本製品は、米国非営利団体セサミワークショップと株式会社グレイスとの契約により製造したものです。
夏気分を盛り上げる限定コレクション♡
RODEO CROWNS WIDE BOWLとセサミストリートが贈る、遊び心たっぷりのスペシャルコレクション。
カラフルなデザインとキャラクターたちの魅力が詰まったアイテムは、毎日のコーデをもっと楽しくしてくれそう♡
数量限定感のある特別なラインナップなので、気になるアイテムは早めにチェックしてみてください♪