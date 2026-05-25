女優でタレントのMEGUMI（44）が24日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。ダイエットの秘けつについて明かした。

この日は「人生を変えるダイエット＆美容術熱血授業」。美容家としても絶大な支持を集めるMEGUMIが講師となり、自身のダイエット法や美容術をレクチャーした。

自身もプロの正しい知識を取り入れ、4か月で4キロのダイエットに成功したというMEGUMIは、「食欲ってコントロールできますか？」の質問に「できます！！」と断言。

「（食欲が）出ちゃうのは出ちゃうんです。でも出た時にこうするっていう自分の処方箋を持っておけばいい」といい「実際私がやったもの。空腹時は炭酸水を飲む」と明かした。

「飲むと不思議とおなかがふくれてくる感覚が。空腹がまぎれる」といい「炭酸水ってカロリーもないですから」と絶賛した。

さらに「これが結構効果的なんですけど、グレープフルーツの香りを嗅ぐ」と紹介。実際に小瓶に入ったアロマオイルを嗅いでみせ「これはエビデンスも証明されておりまして。食欲を抑える効能があると言われている」と説明した。