週明け２５日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比７８０円５９銭（１・５６％）高の５万７１０円９５銭だった。

３営業日連続で上昇した。全銘柄のうち、５３％にあたる１７６銘柄が値上がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、１８１９円１２銭（２・８７％）高の６万５１５８円１９銭で最高値を更新し、初めて６万５０００円台に乗せた。日経平均への寄与度が大きい人工知能（ＡＩ）や半導体関連の銘柄が大きく値上がりしたことで、読売３３３と比べて上昇率が大きくなった。

トランプ米大統領が２３日、イランとの協議に関し「最終段階にある」とＳＮＳに投稿し、原油先物価格が急落した。２５日の東京市場では、戦闘終結への期待感や前週末の米株高が好感され、ＡＩや半導体関連銘柄に買い注文が集まり、相場を押し上げた。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、大手電子部品メーカーの太陽誘電の１６・５１％が最も大きく、電線大手のフジクラ（１４・４３％）、半導体大手のキオクシアホールディングス（ＨＤ）（１４・０２％）と続いた。

下落率は、ツルハＨＤ（６・９５％）、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ（５・８２％）、パン・パシフィック・インターナショナルＨＤ（４・８８％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、５０・１１ポイント（１・２９％）高い３９４２・５７と米国とイランの戦闘開始前の２月２７日につけた最高値を約３か月ぶりに更新した。