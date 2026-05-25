ロンドンで開かれた卓球の世界選手権で女子団体の銀メダルに輝いた張本美和選手が、おととい（23日）香川県三豊市を訪れ、地元の中学生などと交流しました。

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「世界ランク3位」卓球女子の日本のエースを約600人が出迎え

（張本美和選手）

「私も香川県に来るのは初めてなので、短い時間ですが、きょうはよろしくお願いいたします」

Tリーグなどが卓球の魅力や楽しさを多くの人に伝えていこうと開いたものです。張本選手は、試合や遠征、合宿などが多く、このようなイベントに参加するのは珍しいといいます。実際に球を打ち合った地元の中学生たちは技術の高さを肌で感じていました。





（地元の中学生）「サーブの回転がすごくかかっていて、自分がサーブを打った時も、それにすぐ対応できていて、さすが、すばらしいなと思いました」

会場では、張本選手と、同じくTリーグで活躍する木村香純選手のエキシビションマッチも行われ、プロのプレーで会場を沸かせました。



（張本美和選手）

「中学生の皆さんと卓球もできて、すごく楽しかったですし、最近はこういう機会が余りなかったので、すごく幸せな時間でした。私は好きな食べ物が白米なので、あまり麺類は食べないんですけど、唯一、麺類の中でうどんが好きなので香川県は有名だと思うので食べてから帰りたいです」

イベントでは、サイン入りのグッズが当たる抽選会も開かれ、張本選手は、集まったファンとのひと時を楽しんでしました。