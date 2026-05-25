美しい姿から「森の宝石」ともいわれる渡り鳥・ブッポウソウ。今年も子育てのため岡山県吉備中央町に帰ってきました。その姿を写真に収めようと、全国から多くの人が訪れています。

【写真をみる】「森の宝石」ブッポウソウの求愛の姿

絶滅危惧種の渡り鳥が東南アジアから飛来

瑠璃色の体から「森の宝石」とも呼ばれる、絶滅危惧種の渡り鳥・ブッポウソウです。吉備中央町は国内有数の繁殖地。毎年5月になると、子育てのために約600羽が東南アジアから飛来します。





いまは、繁殖シーズンの真っただ中。オスはメスに気に入ってもらおうと、エサとなる虫を捕まえてプレゼントするなど、求愛の姿を見せてくれました。

（ブッポウソウ吉備中央町会 綱島恭治会長）

「私からすると子や孫が帰ってきて、元気に子育てをして、ひなと一緒に南のほうへ帰ってくれるということで、この時期ブッポウソウを通じて楽しみにしています」

撮影スポットには連日多くの愛好家が

町内の下土井地区に設けられた撮影スポットには連日、全国から多くの愛好家が訪れています。



（世界各国で野鳥を撮影（埼玉から））

「日本一と言っているけど、世界一ブッポウソウがきれいに撮れるところではないですか。止まっていてもハンサムで、飛べば羽の模様が素晴らしいです」



（大阪から）

「二羽並びとか、交尾とか餌運びとか、鳥自体がきれいでしょ。残念なのが水遊びが撮れていない。これからいけるかなと思う」

この観察小屋を設けている、ブッポウソウ吉備中央町会は、町民の有志によって2016年に結成。以来、子育てに欠かせない巣箱の管理を続けています。今年はブッポウソウが水浴びしやすいよう、近くの田んぼの一部で稲の苗を植えないなど、地域をあげた見守りが続いています。

（ブッポウソウ吉備中央町会 綱島恭治会長）

「色鮮やかな青色の瑠璃色であるということを、全国の方に見てもらったり写真を撮っていただいたり、楽しんでいただければと」



町内には、370の巣箱が設置されていて、産卵・子育てののち、8月には約1000羽のヒナが巣立つということです。