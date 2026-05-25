【マウント義姉はお下がりNG！】夫の貸付のおかげ！危機を脱した兄の会社＜第17話＞#4コマ母道場
赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！ とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？
第17話 おかげで
【編集部コメント】
スバルさん、よかったですね！ ソウイチさんは家族経営の企業の跡取りで、スバルさんを助けるだけの資金を調達することができたようです。そしてお互いの信頼のもと、力を貸すと決めたのですね。スバルさんの人柄があってこその結果ですね！ スバルさんの会社は無事立て直しに成功。資金繰りも安定し、順調に返済しているようです。これできっとアヤさんも心の平穏を取り戻します……よね？
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子
第17話 おかげで
【編集部コメント】
スバルさん、よかったですね！ ソウイチさんは家族経営の企業の跡取りで、スバルさんを助けるだけの資金を調達することができたようです。そしてお互いの信頼のもと、力を貸すと決めたのですね。スバルさんの人柄があってこその結果ですね！ スバルさんの会社は無事立て直しに成功。資金繰りも安定し、順調に返済しているようです。これできっとアヤさんも心の平穏を取り戻します……よね？
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子