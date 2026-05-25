5月26日（火）の近畿地方は晴れて日ざしが強く、30℃以上の気温の高さになる所も多いでしょう。

晴天をもたらす高気圧は東へと離れていきますが、まだ近畿地方の方へ勢力を残すでしょう。

ただ、西からは前線や低気圧が近づいて来ていて、27日（水）にかけてゆっくり天気は下り坂になりそうです。日中は日ざしがたっぷりで、日なたは暑く感じられそうです。夕方以降は雲の増える所が多くなってきますが、火曜のうちは天気の崩れはない見込みです。

予想最低気温は20℃前後という所が多く、朝から気温が高いでしょう。日中の最高気温は28～33℃くらいとなり、6月の下旬から7月並みの暑さという所が多い見通しです。油断せず暑さ対策を心がけてください。

27日（水）から28日（木）は天気が崩れ、ムシムシとした暑さになっていきそうです。水曜の午後から雨が降りだす所が多いでしょう。

29日（金）からはまた晴れ間が出て、日ざしがジリジリと暑く感じられる見込みです。夏至まで1ヶ月を切っていて、太陽のパワーは1年の中でもかなり強いです。紫外線対策もしっかり行いましょう。