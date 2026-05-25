お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。5月25日の放送は、ミュージシャンでラッパーのダースレイダー氏を招いて話を聞いた。

大竹「ダースレイダーさんは人工透析を受けていらっしゃいます。全国で人工透析を受けている方は今34万人。この方たち全員が、今回の石油危機で大きな影響を受けていると聞いております。どんなことだったんですか？」

ダース「まさにね、ボク、この後、透析を受けていくんですよ。今、ラジオだから見えないと思うんですけど、腕にね、麻酔テープ2個貼ってて」

大竹「貼ってますね」

ダース「そこに透析の針を刺す。透析を受ける2時間前にこの麻酔テープを貼って、そうすると針を刺す時、ちょっと痛くないみたいな」

大竹「ああ、そういうこと」

ダース「さっきね、そこのロビーでこれを貼ってたんです。自分で貼って」

大竹「なんか貼り方がちょっとがさつな」

ダース「そうなんです。慣れると丁寧にやんなくなっちゃう。（笑）」

大竹「これだと針があんまり痛くない？」

ダース「針を刺したときあまり痛くない」

大竹「これを2時間前に貼って」

ダース「出かけるって感じですね」

大竹「今日、透析を受けるわけですね。透析の時間ってどのくらいかかるんですか？」

ダース「ボクの場合は1回4時間、週3回。月水金でやってますね」

大竹「週3回」

ダース「家から受けてるクリニックまでが1時間弱かかるから、往復2時間。透析自体は4時間なんだけど、透析の準備と片付けで、だいたい30分ずつぐらいかかるから、合わせるとだから7時間ぐらい、1日。（笑）」

大竹「7時間かける週3日。かなりの時間を取られるっていうことになりますね」

ダース「でも、日常のリズムというかね。もう、そういうもんだと思ってやってはいるんですけども。先ほども、放送聴いててね、ナフサの話で。すごくナフサが足りなくなるって言ったときに、すごく今、透析患者にスポットライトがポンってまた当たって、3月ぐらいから透析患者が使ってる医療機器――全般ナフサ由来ぐらいなので――足りなくなったらどうなるんだっていう議論がかなり早い時期から出てきてたと思うんですね。

ボクらって週3回受けなきゃいけないんだけども、透析の条件っていうのは絶対続けるってことだけなんですよ。止めた瞬間に命が危機に陥ってしまうので、導入する時に「この治療は腎臓が悪くなった人が腎不全の対策として始める治療だけれども、一旦始めたら途中でやめるという選択肢はできませんよ」っていう誓約書を書くんですよね。

一応、腎臓移植をした場合は、うまくいけば透析をやめる可能性が出てくるんですけど、腎臓移植ってだいたい10年持つぐらいなので、その後また透析に戻るってことになるんです。

透析を受けるって選択をしたら、もう一生、それでいくんですよ。なので途中で、ちょっと医療器具足りないから今週の予定を来週にしましょうとかっていうのが出来ない。（笑）」

大竹「はい」

ダース「もう、とにかく月水金か火木土のどっちかなんです。もう全員、世界共通なんですよ。日曜日はお休みで、週3回だから月水金か火木土で、中2日以上空けない。大晦日だろうがお盆だろうが、必ずそのルーティンで治療を続ける。続けてさえいれば、少なくとも生命は維持できますよっていう話なんですよね」

大竹「レイダーさんは、その合間を縫って地方の選挙見に行ったり」

ダース（笑）

大竹「いろんなイベントに参加したり、そういうふうにしてるわけ？」

ダース「そうですね。だから始める前は仕事とかも続けられないのかなとか、割と暗い方向で考えてたんですけども、一生続けるってことは、これも生活の一部で人生の一部なので、このリズムに合った仕事のやり方とか、このリズムでできることっていうのは、やっぱり探していかないといけないなと思って。そしたら案外、できるっちゃできるっていうか。

透析治療って腎臓の機能を外でやってもらうってことで、体にたまった老廃物とかをきれいにする。腎臓がやってくれてるんだけども、それが機能しなくなってるから、外に1回血を出して、フィルターを通してきれいにして戻すっていうのが透析なんですよね。だから、透析を受けると1回はきれいになるんで、ボクの中では充電？ スマホの充電みたいな感じで。（笑）

スマホって2～3年使うと充電すぐ切れるじゃないですか。そういうスマホみたいな。（笑） 朝、100だったのに、もう60だ。みたいなスマホになってしまったみたいな。ただ、充電すれば使えますっていう。その充電に4時間かかるみたいな。なんかそういう感覚」

大竹「そこまでね、ポジティブに考えられるようになるには、まあ、ずいぶん紆余曲折があったと思うんですけども…」