医療機関専売で、シンガポールのスキンケアブランド「RE:ERTH」の日焼け止め美容液が販売開始
ベリタスは5月15日から、シンガポール発のスキンケアブランド「RE:ERTH(リ・アース)」の日焼け止め美容液「Radiance Defense(ラディアンス・ディフェンス)」を日本国内の医療機関専売品として展開開始した。
日焼け止め「美容液」Radiance Defense(ラディアンス・ディフェンス)
同製品は、国内最高レベルの防御力(SPF50+/PA++++)を備え、紫外線(UVA・UVB)だけでなく、近赤外線、ブルーライト、DAMPs(ダメージ関連分子)といった現代の肌を取りまく環境要因から肌を守る「5層プロテクション処方」を採用した次世代のUVプロテクター。
さらに、ビルベリー葉エキスやイザヨイバラ果実エキス、カルノシンなどの美容液レベルのスキンケア成分を配合した。日中の紫外線や乾燥によるダメージを防ぎ、みずみずしい透明感とうるおいをサポートする。
肌なじみが良く軽やかなテクスチャーで白浮きしにくいため、化粧下地としても使用できる。50ml入りで、価格は6,500円。
美容皮膚科や皮膚科、歯科医院などの医療機関およびクリニック運営のオンラインサイトにて取り扱う。
日焼け止め「美容液」Radiance Defense(ラディアンス・ディフェンス)
同製品は、国内最高レベルの防御力(SPF50+/PA++++)を備え、紫外線(UVA・UVB)だけでなく、近赤外線、ブルーライト、DAMPs(ダメージ関連分子)といった現代の肌を取りまく環境要因から肌を守る「5層プロテクション処方」を採用した次世代のUVプロテクター。
肌なじみが良く軽やかなテクスチャーで白浮きしにくいため、化粧下地としても使用できる。50ml入りで、価格は6,500円。
美容皮膚科や皮膚科、歯科医院などの医療機関およびクリニック運営のオンラインサイトにて取り扱う。