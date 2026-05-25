キッチンペーパーをフィルター代わりに使えるコードレスクリーナーが発売
プラマイゼロは5月15日、デザイン家電ブランド「±0(プラスマイナスゼロ)」より、家庭にあるキッチンペーパーをフィルター代わりに使える掃除機「カセット式コードレスクリーナー(紙パック付き)」を発売した。
カセット式コードレスクリーナー(紙パック付き)
同商品は、専用のカセット式ホルダーにキッチンペーパーを1枚挟んでセットするだけで、集じんフィルターとして機能する新発想のクリーナー。掃除後はゴミやホコリを包んだキッチンペーパーをそのまま捨てられるため、手や周囲を汚さず衛生的に処理できる。
カセット式ホルダーにキッチンペーパーをセット
付属のホルダーと専用紙パック(5枚同梱)を使用すれば、紙パック式掃除機としても機能する。
紙パックも使える2WAY仕様
本体はノズル装着時で約1.2kg、吸引仕事率42W。3段階の運転モードを搭載し、標準モードでは最長約60分の連続使用が可能。
同商品は、出しっぱなしでもインテリアに調和するシンプルな外観が評価され、「iFデザイン賞2026」を受賞した。カラーはホワイトとブラウングレーの2色。別売の各種アクセサリーノズルが接続できる変換アダプターも付属している。
価格は2万2,000円。
カセット式コードレスクリーナー(紙パック付き)
同商品は、専用のカセット式ホルダーにキッチンペーパーを1枚挟んでセットするだけで、集じんフィルターとして機能する新発想のクリーナー。掃除後はゴミやホコリを包んだキッチンペーパーをそのまま捨てられるため、手や周囲を汚さず衛生的に処理できる。
付属のホルダーと専用紙パック(5枚同梱)を使用すれば、紙パック式掃除機としても機能する。
紙パックも使える2WAY仕様
本体はノズル装着時で約1.2kg、吸引仕事率42W。3段階の運転モードを搭載し、標準モードでは最長約60分の連続使用が可能。
同商品は、出しっぱなしでもインテリアに調和するシンプルな外観が評価され、「iFデザイン賞2026」を受賞した。カラーはホワイトとブラウングレーの2色。別売の各種アクセサリーノズルが接続できる変換アダプターも付属している。
価格は2万2,000円。