ONE LOVE ONE HEART×CheerSPOTがコラボ 全国ミニストップで特別イベント開催
【モデルプレス＝2026/05/25】ミニストップ株式会社、モバイルバッテリーシェアリングサービス「CHARGESPOT」を展開する株式会社INFORICH、および位置情報マーケティングプラットフォーム「pinable」を提供するAdvertisementMind株式会社が、コンビニエンスストアを日本最大の応援拠点（推し活スポット）へと進化させる共同プロジェクトを開始。第一弾としてONE LOVE ONE HEART（ワンラブワンハート）を応援するプロジェクトを5月22日よりスタートする。
近年の「推し活」市場は急速な拡大を続けており、ファンの「推しに貢献したい」という欲求が新たな消費の柱に。3社はこの点に着目し、全国に広がるミニストップの店舗網を、単なる購買の場から、ファンが楽しみながら推しを支援できる「没入型の体験拠点」へとアップデートする。
事務所公認のアーティスト素材などで放映先を選んで期間を指定するだけで「好き」をシェアできる新しい応援の仕組みをアプリ上で構築している、応援広告プラットフォーム「CheerSPOT」で「CHARGESPOT」のデジタルサイネージに応援広告を掲出できる推し活支援施策の成功事例をベースに、3社の強みを掛け合わせることで、来店頻度の向上と客単価の増加、そして新たなファンエンゲージメントの創出を目指す。
今回「CHARGESPOT」とのコラボ“ONE LOVE ONE CHEER”の特別なイベントの1つとして、ONE LOVE ONE HEARTを応援する取り組みを5月22日から全国のミニストップで展開。5月6日に配信リリースしたばかりの新曲「超愛ちょうだい！」を店内で期間限定で放送するとともに、メンバーおすすめの各種ハロハロシリーズ含め、1会計税込800円以上購入のレシートの写真でチアスポット内で応募すると、メンバーからの素敵なリワードが抽選で当たる。
ONE LOVE ONE HEARTは、スターダストとavexの合同プロジェクトで生まれた男女混合9人組。歌・ダンス・芝居などあらゆるジャンルでの活躍を目指す、青春代演エンタテインメントグループである。グループ名の “ONE LOVE ONE HEART”には、「人種・性別・年齢・価値観が違っても、誰かや何かを愛する心は共通している」という意味が込められている。（modelpress編集部）
・一部の賞品は、当選者のメールアドレスまたはCheerSPOTアカウントへ送付される。該当者は、メールアドレス等の個人情報のご提供が必要となる。
・賞品の発送は日本国内のみとなる。
・当選権は当選者本人のみに付与され、譲渡・変更はできない。また、本人以外の第三者に利用させる行為は禁止となる。
・キャンペーンへの参加は、規約への同意が必要。期間中に参加された時点で規約に同意いただいたものとみなす。
・キャンペーン内容・期間・賞品は予告なく変更となる場合あり。
・法令や公序良俗に反する行為、または不適切と判断される行為があった場合は、本キャンペーン運営事務局の判断で当選を無効とする場合あり。
・キャンペーン参加者の投稿内容については、一切責任を負いかねる。万一、投稿により第三者との間で紛争やトラブル等が生じた場合は、参加者自身の責任において解決が必要となる。
・システム等の事情により、賞品の発送またはご提供に遅延が生じる場合あり。
1.【視覚】サイネージで気づく
「CHARGESPOT」設置店舗では、デジタルサイネージで、推しのコンテンツを表示。ミニストップ店舗内でのサイネージと店内BGMも連携。
2.【体験】スマホプッシュで繋がる
AdvertisementMindの「pinable」を活用し、全国のミニストップの店内サイネージや店内BGMの放映期間に、来店者のミニストップアプリへプッシュ通知を送信。スマホ画面上でも連動した体験を提供する。
3.【決済】アプリ決済で支える
「応援決済スキーム」を確立。店内の対象商品の購入で、事務所公認の「支援」としてカウントされ、ファン向けのリワードが抽選であたる仕組みを構築している。
多摩センター駅前店、国分寺南町2丁目店、茅ヶ崎駅前店、稲毛東3丁目店、立川緑町店、富士見鶴瀬東店、越谷レイクタウン東店、川崎ドラゴン店、川崎大師前店、国立さくら通り店、松戸金ヶ作店、田名葛輪店、名古屋駅西店、仙台東七番丁店、神戸住吉店、港東通り店、愛知大学店、府中是政店、博多榎田2丁目店、浅草駅北口店、吾妻橋3丁目店、蔵前3丁目店、業平橋店、北千住店、潮見駅前店、足立綾瀬1丁目店、足立梅島1丁目店、千住仲町店、西尾久店、入谷2丁目店、シティタワーズ東京ベイ、葛西店、大島1丁目、台東3丁目店、茗荷谷店、江東枝川1丁目店、錦糸公園店、西浅草2丁目店、浅草橋1丁目店、東上野6丁目店、新大塚店、東上野2丁目店、緑2丁目店、亀有駅東店、東向島5丁目店、新小岩4丁目店、中央1丁目店、堀切菖蒲園店、WANZA有明店、博多駅前３丁目店、立川緑町店、南池袋2丁目店、南大塚2丁目店、西池袋5丁目店、三鷹駅北口店、吉祥寺本町店、北府中駅前店、板橋本町駅前店、上板橋店、志村坂上駅前店、西八王子南口店、調布駅前店、調布駅小島町店、中野駅北口店、日本橋本石町店、東日本橋3丁目店、南花畑2丁目店、東和2丁目店、足立竹の塚7丁目店、辰沼店、足立鹿浜店、鹿浜4丁目店、飯田橋駅西口店、神田神保町1丁目店、九段南4丁目店、九段南1丁目店、駒沢1丁目店、新宿大京町店、新大久保駅東口店、西新宿3丁目店、信濃町駅北口店、四谷3丁目店、歌舞伎町2丁目店、新宿歌舞伎町店、道玄坂2丁目店、千駄ヶ谷駅前店、神宮前2丁目店、神宮前1丁目店、渋谷桜丘店、国立谷保店、西尾久2丁目店、北砂6丁目店、大島1丁目店、江東千石店、亀戸9丁目店、中葛西7丁目店、江戸川千葉街道店、西小岩5丁目店、西小岩1丁目店、瑞江店、堀切8丁目店、宝町2丁目店、南水元4丁目店、東四つ木店、青戸5丁目店、西水元2丁目店、高砂駅南口店、葛飾スポーツセンター前店、柏マルイ店、船橋山野町店、QVCスクエア店、幕張スカイウェイ店、プレナ幕張店、メイプルイン幕張店、稲毛駅東口店、松戸駅前店、相模原上鶴間本町店、武蔵小杉店、京急川崎駅西口店、秦野松原町店、新栄町店、黄金橋店、ベイスターズ通り店、上大岡店、杉戸高野台東店、草加松原店、東川口3丁目店、新狭山店、南越谷ラクーン店、せんげん台駅前店、越谷駅西口店、仙台泉中央1丁目店、仙台中央3丁目店、勝田駅西口店、甲子園六番町店、静岡御幸町店、日本大学三島店、嵐山駅前店、名古屋ガーデンふ頭店、高松駅前店、大宮銀座通り店、大宮東口店、北浦和東口店、名駅椿町店、名駅南１丁目店、名駅２丁目店、福岡渡辺通３丁目店、赤羽東口店、新宿歌舞伎町店、幕張スカイウェイ店、歌舞伎町2丁目店、江東橋2丁目店、春日井西本町店、藤沢城南店、北浦和西口店、大宮西口店、イオンタワー店、宝町駅前店、神田鍛冶町店、神田錦町3丁目店、岩本町2丁目店、広尾1丁目店、青葉堂浪速元町店、秦野尾尻店、西三荘駅前店、富士見鶴瀬西店、立川砂川町店、熱海梅園店、水戸駅南店、水戸笠原店、守谷中央店、相模原橋本台店、相模原橋本4丁目店、生田駅南口店、星川駅北口店、泉中田東店、日本橋3丁目交差点東店、水戸常磐町店、さいたま新中里4丁目店、車道店
【Not Sponsored 記事】
◆サイネージ×スマホプッシュ×コンビニが推し活キャンペーン実施
近年の「推し活」市場は急速な拡大を続けており、ファンの「推しに貢献したい」という欲求が新たな消費の柱に。3社はこの点に着目し、全国に広がるミニストップの店舗網を、単なる購買の場から、ファンが楽しみながら推しを支援できる「没入型の体験拠点」へとアップデートする。
事務所公認のアーティスト素材などで放映先を選んで期間を指定するだけで「好き」をシェアできる新しい応援の仕組みをアプリ上で構築している、応援広告プラットフォーム「CheerSPOT」で「CHARGESPOT」のデジタルサイネージに応援広告を掲出できる推し活支援施策の成功事例をベースに、3社の強みを掛け合わせることで、来店頻度の向上と客単価の増加、そして新たなファンエンゲージメントの創出を目指す。
◆ONE LOVE ONE HEART、ミニストップで特別イベント開始
今回「CHARGESPOT」とのコラボ“ONE LOVE ONE CHEER”の特別なイベントの1つとして、ONE LOVE ONE HEARTを応援する取り組みを5月22日から全国のミニストップで展開。5月6日に配信リリースしたばかりの新曲「超愛ちょうだい！」を店内で期間限定で放送するとともに、メンバーおすすめの各種ハロハロシリーズ含め、1会計税込800円以上購入のレシートの写真でチアスポット内で応募すると、メンバーからの素敵なリワードが抽選で当たる。
ONE LOVE ONE HEARTは、スターダストとavexの合同プロジェクトで生まれた男女混合9人組。歌・ダンス・芝居などあらゆるジャンルでの活躍を目指す、青春代演エンタテインメントグループである。グループ名の “ONE LOVE ONE HEART”には、「人種・性別・年齢・価値観が違っても、誰かや何かを愛する心は共通している」という意味が込められている。（modelpress編集部）
◆キャンペーン注意事項
・一部の賞品は、当選者のメールアドレスまたはCheerSPOTアカウントへ送付される。該当者は、メールアドレス等の個人情報のご提供が必要となる。
・賞品の発送は日本国内のみとなる。
・当選権は当選者本人のみに付与され、譲渡・変更はできない。また、本人以外の第三者に利用させる行為は禁止となる。
・キャンペーンへの参加は、規約への同意が必要。期間中に参加された時点で規約に同意いただいたものとみなす。
・キャンペーン内容・期間・賞品は予告なく変更となる場合あり。
・法令や公序良俗に反する行為、または不適切と判断される行為があった場合は、本キャンペーン運営事務局の判断で当選を無効とする場合あり。
・キャンペーン参加者の投稿内容については、一切責任を負いかねる。万一、投稿により第三者との間で紛争やトラブル等が生じた場合は、参加者自身の責任において解決が必要となる。
・システム等の事情により、賞品の発送またはご提供に遅延が生じる場合あり。
◆応援体験3ステップ
1.【視覚】サイネージで気づく
「CHARGESPOT」設置店舗では、デジタルサイネージで、推しのコンテンツを表示。ミニストップ店舗内でのサイネージと店内BGMも連携。
2.【体験】スマホプッシュで繋がる
AdvertisementMindの「pinable」を活用し、全国のミニストップの店内サイネージや店内BGMの放映期間に、来店者のミニストップアプリへプッシュ通知を送信。スマホ画面上でも連動した体験を提供する。
3.【決済】アプリ決済で支える
「応援決済スキーム」を確立。店内の対象商品の購入で、事務所公認の「支援」としてカウントされ、ファン向けのリワードが抽選であたる仕組みを構築している。
◆「CHARGESPOT」設置店舗一覧
多摩センター駅前店、国分寺南町2丁目店、茅ヶ崎駅前店、稲毛東3丁目店、立川緑町店、富士見鶴瀬東店、越谷レイクタウン東店、川崎ドラゴン店、川崎大師前店、国立さくら通り店、松戸金ヶ作店、田名葛輪店、名古屋駅西店、仙台東七番丁店、神戸住吉店、港東通り店、愛知大学店、府中是政店、博多榎田2丁目店、浅草駅北口店、吾妻橋3丁目店、蔵前3丁目店、業平橋店、北千住店、潮見駅前店、足立綾瀬1丁目店、足立梅島1丁目店、千住仲町店、西尾久店、入谷2丁目店、シティタワーズ東京ベイ、葛西店、大島1丁目、台東3丁目店、茗荷谷店、江東枝川1丁目店、錦糸公園店、西浅草2丁目店、浅草橋1丁目店、東上野6丁目店、新大塚店、東上野2丁目店、緑2丁目店、亀有駅東店、東向島5丁目店、新小岩4丁目店、中央1丁目店、堀切菖蒲園店、WANZA有明店、博多駅前３丁目店、立川緑町店、南池袋2丁目店、南大塚2丁目店、西池袋5丁目店、三鷹駅北口店、吉祥寺本町店、北府中駅前店、板橋本町駅前店、上板橋店、志村坂上駅前店、西八王子南口店、調布駅前店、調布駅小島町店、中野駅北口店、日本橋本石町店、東日本橋3丁目店、南花畑2丁目店、東和2丁目店、足立竹の塚7丁目店、辰沼店、足立鹿浜店、鹿浜4丁目店、飯田橋駅西口店、神田神保町1丁目店、九段南4丁目店、九段南1丁目店、駒沢1丁目店、新宿大京町店、新大久保駅東口店、西新宿3丁目店、信濃町駅北口店、四谷3丁目店、歌舞伎町2丁目店、新宿歌舞伎町店、道玄坂2丁目店、千駄ヶ谷駅前店、神宮前2丁目店、神宮前1丁目店、渋谷桜丘店、国立谷保店、西尾久2丁目店、北砂6丁目店、大島1丁目店、江東千石店、亀戸9丁目店、中葛西7丁目店、江戸川千葉街道店、西小岩5丁目店、西小岩1丁目店、瑞江店、堀切8丁目店、宝町2丁目店、南水元4丁目店、東四つ木店、青戸5丁目店、西水元2丁目店、高砂駅南口店、葛飾スポーツセンター前店、柏マルイ店、船橋山野町店、QVCスクエア店、幕張スカイウェイ店、プレナ幕張店、メイプルイン幕張店、稲毛駅東口店、松戸駅前店、相模原上鶴間本町店、武蔵小杉店、京急川崎駅西口店、秦野松原町店、新栄町店、黄金橋店、ベイスターズ通り店、上大岡店、杉戸高野台東店、草加松原店、東川口3丁目店、新狭山店、南越谷ラクーン店、せんげん台駅前店、越谷駅西口店、仙台泉中央1丁目店、仙台中央3丁目店、勝田駅西口店、甲子園六番町店、静岡御幸町店、日本大学三島店、嵐山駅前店、名古屋ガーデンふ頭店、高松駅前店、大宮銀座通り店、大宮東口店、北浦和東口店、名駅椿町店、名駅南１丁目店、名駅２丁目店、福岡渡辺通３丁目店、赤羽東口店、新宿歌舞伎町店、幕張スカイウェイ店、歌舞伎町2丁目店、江東橋2丁目店、春日井西本町店、藤沢城南店、北浦和西口店、大宮西口店、イオンタワー店、宝町駅前店、神田鍛冶町店、神田錦町3丁目店、岩本町2丁目店、広尾1丁目店、青葉堂浪速元町店、秦野尾尻店、西三荘駅前店、富士見鶴瀬西店、立川砂川町店、熱海梅園店、水戸駅南店、水戸笠原店、守谷中央店、相模原橋本台店、相模原橋本4丁目店、生田駅南口店、星川駅北口店、泉中田東店、日本橋3丁目交差点東店、水戸常磐町店、さいたま新中里4丁目店、車道店
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