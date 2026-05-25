【気象庁の予想天気図】に「熱帯低気圧」「台風」

26日（火）予想天気図に「熱帯低気圧＝台風のたまご」が現れました。その「熱帯低気圧」はさらに発達し、27日（水）の気象庁の予想天気図では「台風」として予想されています。

【どこに位置する？】「熱帯低気圧」「台風」

26日（火）予想天気図に、「熱帯低気圧＝台風のたまご」を表す「TD」が現れました。「TD」とは「TROPICAL DEPRESSION」の略で、日本語では「熱帯低気圧（最大風速34ノット未満）」の意味です。

最大風速34ノットとは最大風速17.2ｍのことで、この最大風速が17.2ｍ以上になれば「台風」になります。

27日（水）予想天気図になると「TD」は、「台風」を表す「TS」に変わります。「TS」とは「TROPICAL STORM」の略で、最大風速34ノット（最大風速17.2ｍ）以上に発達する予想を意味しています。

雨風シミュレーション２６日（火）～６月４日（木）

日本付近は「梅雨前線」の影響で「反時計回りの渦」が現れる前から、雨雲の発生が予想されています。

シミュレーションでは、サイパンやグアムの南に「反時計回りの渦」が現れ北上していきます。３１日（日）には沖縄の南の海上へ、６月２日（火）から４日（木）にかけて「沖縄の南から本州のすぐ南」を進む予想です。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。この「渦」が台風になるかどうかや進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

全国各都市の週間予報

週間予報を『各県につき５つの都市』ずつ画像で掲載しています。画像でご覧ください。

２７日（水）は九州で「警報級大雨」のおそれがあります、九州の雨は東へ移動し今週後半は全国的に雨でしょう。

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