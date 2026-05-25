ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年5月25日（月）〜5月31日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「牡羊座（おひつじ座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。

（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）



■牡羊座（おひつじ座）

カード：正義（逆位置）

不公平にイライラする週。契約や報酬、役割分担に歪みを感じても、放置せず数字と文章で確認しよう。感情論で押し通すと、逆に立場を失う。過去の判断ミスを認めて即修正を。曖昧なまま週末に持ち越さないように。“誠実さ”こそが盾になる。

■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）

池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。

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