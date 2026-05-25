タレントのマツコ・デラックスが２５日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。東京・渋谷区がゴミのポイ捨て対策として、６月からポイ捨てした人から２０００円の過料の徴収を始めることについて、私見を述べた。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで、同区内全域で６月１日からゴミを路上などに捨てた人から、その場で過料を徴収することについて聞かれたマツコは「２０００円？ 安くない？」と、まず問いかけ。

ここでＭＣの大島由香里アナウンサーに「いくらぐらいなら？」と聞かれると「５万円ぐらい」と即答。「２０００円だとさ。まあ、捕まっても払えちゃうじゃない？ ５万円って結構、ＡＴＭ行ってこないと、払えない感じがしない？」と口にした。

その上で「それぐらいの緊張感がないと、これ（ポイ捨て）をやる人を（抑止できない）…。やらない人はだってさ、やらないわけじゃない。やる人を止めなきゃいけないんだから５万円ぐらいじゃないと効かないよね」と持論を展開していた。