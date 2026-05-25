【大阪駅前】“関西最高級タワマン”、スイートルームのような暮らし公開 愛車を専用エレベーターで邸宅へ＜販売概要＞
“関西最高級タワマン”とされる大阪駅前の分譲マンション『グラングリーン大阪 THE SOUTH RESIDENCE』の販売概要が決定し、25日に公表された。
【画像複数】大阪駅前の“関西最高級タワマン”…スイートルームのよう
大阪駅から徒歩3分の「グラングリーン大阪 THE SOUTH RESIDENCE」は、駅前の広大な都市公園の自然と調和した、オフィス、商業施設などが建ち並ぶエリアに立地。うめきた2期地区開発事業・グラングリーン大阪の完成に向けたラストピースとなる。地上45階、総戸数538戸。2028年3月下旬に完成予定。
設計コンセプトは「THE SUITE 空と対話する」。より軽やかに、より開放的に、空とのつながりを感じる住まいを目指したという。その象徴となるのが、新たに開発した床から天井まで届くフルハイトサッシ。「当レジデンスでは、全面窓を多用したデザインに加え、このフルハイトサッシを採用することで、室内と外の境界をできる限り薄くし、視界の広がりを最大限に生かし、日々の暮らしを、どこかスイートルームのような特別な体験へと引き上げます」と説明する。
また、愛車を専用エレベーターで邸宅まで運び込むことができ住戸も販売する。「愛車を眺めながら至高のひとときを過ごすことができます。また防音や振動への配慮など、目に見えない部分まで丁寧に設計を重ねております」とする。
積水ハウス株式会社が売主の幹事社となり、2026年10月下旬の販売開始を予定。5月25日より公式サイトでエントリー受付を開始する。引渡予定は、2028年6月下旬となる。
■『グラングリーン大阪 THE SOUTH RESIDENCE』概要
所在地／大阪都市計画事業 大阪駅北大深西地区 土地区画整理事業施行地区内9街区1-2画地（仮換地）、9街区3-1画地（保留地予定地）
底地（所在・地番）／大阪市北区大深町1番39の一部
交通／JR「大阪」駅（うめきた地下口（出入口2））徒歩3分
敷地面積／
5,174.47平方メートル ※当物件の敷地の一部には、うめきた2期地区地区計画に基づく多目的空地および大阪市みどりのまちづくり条例に基づく広場が含まれます。また、敷地内の植栽の一部および外構の一部は、多目的空地および広場と合わせてうめきた2期街区への来訪者等の第三者に開放され、工作物等を設けて歩行者等の利用を阻害することはできません。
建築面積／2,569.17平方メートル
延べ面積／86,553.61平方メートル
構造・階数／鉄筋コンクリート造一部鉄骨造・地上45階
総戸数／538戸（募集対象外住戸321戸を含む）
完成予定／2028年3月下旬
引渡予定／2028年6月下旬
【画像複数】大阪駅前の“関西最高級タワマン”…スイートルームのよう
大阪駅から徒歩3分の「グラングリーン大阪 THE SOUTH RESIDENCE」は、駅前の広大な都市公園の自然と調和した、オフィス、商業施設などが建ち並ぶエリアに立地。うめきた2期地区開発事業・グラングリーン大阪の完成に向けたラストピースとなる。地上45階、総戸数538戸。2028年3月下旬に完成予定。
また、愛車を専用エレベーターで邸宅まで運び込むことができ住戸も販売する。「愛車を眺めながら至高のひとときを過ごすことができます。また防音や振動への配慮など、目に見えない部分まで丁寧に設計を重ねております」とする。
積水ハウス株式会社が売主の幹事社となり、2026年10月下旬の販売開始を予定。5月25日より公式サイトでエントリー受付を開始する。引渡予定は、2028年6月下旬となる。
■『グラングリーン大阪 THE SOUTH RESIDENCE』概要
所在地／大阪都市計画事業 大阪駅北大深西地区 土地区画整理事業施行地区内9街区1-2画地（仮換地）、9街区3-1画地（保留地予定地）
底地（所在・地番）／大阪市北区大深町1番39の一部
交通／JR「大阪」駅（うめきた地下口（出入口2））徒歩3分
敷地面積／
5,174.47平方メートル ※当物件の敷地の一部には、うめきた2期地区地区計画に基づく多目的空地および大阪市みどりのまちづくり条例に基づく広場が含まれます。また、敷地内の植栽の一部および外構の一部は、多目的空地および広場と合わせてうめきた2期街区への来訪者等の第三者に開放され、工作物等を設けて歩行者等の利用を阻害することはできません。
建築面積／2,569.17平方メートル
延べ面積／86,553.61平方メートル
構造・階数／鉄筋コンクリート造一部鉄骨造・地上45階
総戸数／538戸（募集対象外住戸321戸を含む）
完成予定／2028年3月下旬
引渡予定／2028年6月下旬