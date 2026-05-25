社会学者の古市憲寿氏（41）が24日放送のTOKYO FM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜後11・30）に出演。作詞家で音楽プロデューサーの秋元康氏（68）と交わした驚きの約束を打ち明ける場面があった。

芸能人や歌手が政治について発信するのは、年齢が進むと恋愛の歌が歌えなくなるからだと盛り上がる中、話題はアイドルをプロデュースする秋元康氏の話に。秋元氏に自身のつくった曲を歌ってもらう企画が持ち上がると、古市氏は「僕がもしも結婚して、結婚式を挙げたら、秋元さんはラップしてくれるって言ってましたよ」と笑いながら告白した。

「来賓のあいさつとして。あの約束がまだ生きてるんだったら、ラップはしてくれるんじゃないですか」と笑い、「フリースタイルで。お祝いのラップとかをしてくれるっていうふうに言ってましたけど」と続けた。

鈴木氏が秋元氏が歌うイメージがないと口にすると、古市氏はカラオケでの出来事を回想。「カラオケとか行くと、リリー・フランキーさんと一緒に狩人歌ってましたけど。あと尾崎豊とか歌ってましたけど」と明かし、「自分の歌は歌ってなかったですね」と付け加えていた。