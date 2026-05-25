2人組ロックバンド「ポルノグラフィティ」岡野昭仁（51）と新藤晴一（51）の最新の姿に、驚きの声が寄せられている。

【映像】51歳のポルノグラフィティの近影（複数カット）

ポルノグラフィティは2025年8月1日、グループのXでNHKの音楽番組「いのちのうたフェス2025」に出演した際のオフショットを公開。「ポルノさん!!ビジュがビジュがビジュが!!!!言葉じゃ表せられない!!!!」「ポルノのお二人、50歳って信じられないな…」など、50代とは思えないビジュアルが話題となっていた。

近影にファン驚き

2026年5月23日には、世界最大級のアニメアワード『クランチロール・アニメアワード2026』に登場。アニメ「僕のヒーローアカデミア」第1期のオープニングテーマ「THE DAY」やFINAL SEASONのオープニングテーマ「THE REVO」を披露し、クールなスーツ姿で会場を盛り上げた。

SNS上では「かっこよくて度肝抜かれてます」「細身のパンツ姿の昭仁さんが久々だったけど、細くてびっくり」など、驚きの声が上がっている。（『ABEMA NEWS』より）