日本相撲協会の諮問機関である横綱審議委員会（横審）は25日、東京・両国国技館で定例の会合を開き、大島理森委員長（元衆院議長）が豊昇龍（27＝立浪部屋）と大の里（25＝二所ノ関部屋）の両横綱へ注文をつけた。

大の里は左肩のケガで途中休場した春場所に続いて夏場所も休場。豊昇龍は初日の高安戦で、上手投げで敗れた際に右太腿裏を負傷。右ハムストリングス損傷で2日目から休場し、昨年春場所以来7場所ぶりに「横綱不在」となった。「しっかりとした横綱としての責任を果たせる相撲を見せていただく、その体づくりをすることも横綱の責任だろうと思う。名古屋場所で頑張っていただきたい」と話した。

2横綱2大関が不在となったのは20年11月場所以来の異常事態。休場者が多い現状に「横綱2人をはじめとして役力士の休場が非常に多かった。審議委員のみなさんの共通した認識として誠に残念である」と述べた。また、「身体、メンタルにおいても相撲協会全体として分析をしていただきながら、基本的な対応を考えていただきたい」と相撲協会に要望したという。

名古屋場所（7月12日初日、IGアリーナ）では大関・霧島（30＝音羽山部屋）が綱獲りに挑む。「次の場所を見ないと分からない。両横綱がいない中、自分の責任を精一杯果たそうとされたことに敬意を評する。どういう結果を出されるかが大事」と期待を込めた。