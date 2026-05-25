25日の参議院決算委員会で、日本維新の会の柴田巧議員が、累積赤字を抱える官民ファンドの問題を取り上げ、政府の対応を質した。

【映像】柴田氏「官民ファンドと言いながら実際は国営ファンド」

柴田議員はまず、今年3月31日に解散した株式会社農林漁業成長産業化支援機構（A-FIVE）について、「計画では解散時には120億円の損失に留めるとしていましたが、結局最終実績の見通しはどうなるのか。また、財政投融資特別会計から出資された300億円というものは、この毀損はどの程度になる見込みなのか」と質問した。

これに対し農林水産省の河南健総括審議官は「コロナ禍や資材、人件費の高騰などの外部環境の変化もございまして、今年3月末の解散時点の累積損失額は213億円となったところでございます。国からの出資金300億円につきましては、その3分の2程度が毀損することとなると見込んでおります」と答えた。

続いて柴田議員は、令和6年度末で383億円の累積損失を抱えるクールジャパン機構（株式会社海外需要開拓支援機構）について、改善計画を2度見直した責任を追及。経済産業省の江澤正名統括調整官は「投資計画を2度にわたり見直す結果となったことは、これを真摯に受け止めまして、引き続き適切な運営に向けて監督等を行ってまいりたい」と答えた。

さらに柴田議員は、最大の投資先であるスパイバー社が約300億円の債務超過で特別清算を申請する方針となった問題に触れ、「経産省として最大の投資先であったスパイバー社の財務悪化をいつ把握して、どのような対応を行ったのか」と質問。

江澤調整官は、機構から随時報告を受け、経営者の招聘や取締役の派遣、販売先の開拓等の支援を行ってきたと説明した。

赤字官民ファンドは実質“国営ファンド”？維新議員が指摘

柴田議員は、A-FIVEが94％、クールジャパンが92.5％、JOIN（株式会社海外交通・都市開発事業支援機構）が97.8％と政府出資比率が極めて高い点を指摘し、「官民ファンドと言いながら、実はもう実際は国営ファンドになっている」と批判。

木原稔官房長官は「累積赤字のある官民ファンドにおいては、民間企業からの出資率が低いということは事実であります」と認めつつ、「官民ファンドによっては安定的な経営を求められること等の理由から、その設置法において政府が発行済株式の2分の1以上を保有するなどの規定が設けられているものも存在している」と説明。その上で「官民ファンドが実際の投融資を行うにあたっては投融資の決定に際して官民ファンド内において社外取締役を中心とする意思決定機関の議論を経ることであったり、官民ファンドが最大の出資者とならないようにすること、そういった工夫を行うことによって民間の知見や民間の資金を最大限活用するような取り組みを行っているところです」と対応について述べ「官民ファンドへの出資という入り口、そこから官民ファンドからの投融資という出口、両面における官民のバランスなどにも配慮しながら、リスクマネーを効果的に効率的に供給できるようにしていきたい」と語った。

最後に柴田議員は経営監視の強化と早期の統廃合を求め、木原長官は「乖離が認められる場合には組織のあり方を含め抜本的な見直しを行い、見直しによる成果が上がらないときには統廃合を前提に具体的な道筋を検討する」と応じた。（ABEMA NEWS）