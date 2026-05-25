優勝請負人から元メジャーリーガーまで！「フルタの方程式」イベントに豪華追加出演者が決定

古田敦也のYouTubeチャンネル「フルタの方程式」2回目となるオフラインイベントが、7月1日（水）にLINE CUBE SHIBUYAにて開催される。

すでに本イベントの出演が決定していた達川光男、齋藤隆、真中満、五十嵐亮太、鳥谷敬に加え、豪華追加出演者が決定。

第1部は、誰もが憧れる「孤高の天才」元広島・前田智徳、落合政権の最強エースとして中日を53年ぶりの日本一へ導いた川上憲伸、日米通算165勝を挙げ長きに渡り強力ソフトバンク投手陣をけん引した和田毅が参戦する。

第2部には、選手として11回、監督では5回の日本一に輝いた「優勝請負人」工藤公康、近鉄・ヤクルトを経てメジャー挑戦、昨年までロッテの監督を務めた吉井理人、剛腕を武器に西武黄金時代を支え監督・GMとしてもチームに尽力した渡辺久信が参戦。

そして今回のイベントもテレビ朝日アナウンサーの清水俊輔が進行を務める。

◆気になる企画内容が決定！

球界に数々の伝説を残してきた男たちが集結する第1部では、「伝説の野球人AWARDS」を実施。グラウンドで目撃した“伝説”の数々や逸話を掘り下げる。

第2部では、「監督＆バッテリーバイブル」を実施。選手として、指導者として球界を知り尽くす男たちが、監督の苦悩や変わりゆくプロ野球界について大激論。ここでしか聞けない深い野球論を語る。

さらに、両部共にプレゼント企画「クイズ・プレゼント・争奪バラエティ やQさま」を実施。

目前に迫った“プロ野球・真夏の祭典”オールスターゲームをテーマに、過去の名シーンや知られざる逸話などからクイズを出題。得点上位者には、古田敦也の激レア私物など豪華プレゼントも。

◆来場者特典も超豪華

今回も来場者へ、イベント限定「フルタの方程式ペンライト」を配布。前回からさらにパワーアップし、今回は15色展開の超豪華版だ。

また、すでに完売しているSS席限定特典は、前回大好評だったイベント終了後の出演者とのハイタッチ会を実施する。

◆古田敦也 コメント

皆さん、こんにちは。フルタの方程式、古田敦也です。

フルタの方程式、なんとチャンネル登録者数100万人を超えました！ ありがとうございます。昨年12月に開催したイベントの際に、チャンネル登録者数100万人を超えたら、また皆さんとイベントしましょうと言ってその時終わったのですけども、7月1日（水）にLINE CUBE SHIBUYAにてイベントを開催することになりました！

このイベントは、参加型イベントでございます。ミットもバットも触れる、今度はオリンピックのメダルなども出しますので、皆さん掛けてください！ 面白い写真を撮ってください！ そして、金の盾も置いておきますので、盾を持って写真を撮っていただければと思います。

前回同様、皆さんに参加していただいて、楽しいイベントにしたいなと思っております。平日で、暑い中になるかもしれませんが、是非足を運んでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします！

古田敦也