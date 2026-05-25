2026年5月24日、ヒカキンが自身のYouTubeチャンネルを更新。自身が所属している事務所であるUUUM株式会社の新オフィスを紹介した。

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UUUMの新オフィスは『住友不動産六本木セントラルタワー』にあるようで、ヒカキンはさっそく向かっていくことに。ヒカキンは、昔のUUUMのオフィスは、原宿にあるマクドナルドの上のアパートの一室だったと振り返り、その後は、六本木ヒルズ、東京ミッドタウンと移転していったようだ。

ヒカキンは、UUUM株式会社がある7階に到着。扉を開けラウンジを見て「めちゃくちゃやばいじゃん！」と広さに驚いたようだ。ラウンジにはカフェスペースやバーも併設されているようで、「社内に？」「すごいよこれ」と紹介した。ほかにも大きな駄菓子エリアなどもあり、遊び心もたっぷりの空間となっている。奥は執務エリアとなっており、さらにヒカキン専用の部屋も用意されているようだ。ヒカキンの部屋は壁がガラス張りになっており、六本木の街を一望できる絶景となっている。これにはヒカキンも「これはいいわ」「ヤベェ」「最高じゃんこれ」と感動した様子を見せた。

ほかにもスタジオや会議室、防音室、CEO室などを紹介。なかでも「UUUM STUDIO フロア」は複数の会議室にくわえ、撮影用の大きな部屋があり、グリーンバッグや白ホリが完備された環境となっている。ヒカキンはこのフロアについて「これはやばいわ」「超パワーアップしてんじゃん」とコメントをした。

今回の動画に視聴者からは「めっちゃすごい場所」「憧れです！」「めっちゃ行きたい！」といった声が集まった。

（文＝向原康太）