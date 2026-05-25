表紙巻頭特集は宮本浩次！『ROCKIN’ON JAPAN』7月号の表紙画像＆ラインナップ解禁

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5月29日に発売される『ROCKIN’ON JAPAN』2026年7月号の表紙画像とラインナップが解禁された。表紙巻頭には宮本浩次が登場する。

■別冊付録は『JAPAN JAM 2026 SPECIAL FES BOOK』

6月12日に還暦の誕生日を迎えるという宮本。そんなメモリアルな季節を前に、JAPANでは約5年ぶりの表紙巻頭特集を届ける。 6月10日にリリースされるニューアルバム『I AM HERO』に関するロングインタビューや撮り下ろしのフォトセッションはもちろん、デビューから現在までを振り返る「宮本浩次語録」企画など、長年宮本浩次を追い続けてきたJAPANだからこその構成になっており、さらに両面ポスターが付く。

別冊付録は、日本最大の春フェス『JAPAN JAM』を約100ページの別冊で大特集した『JAPAN JAM 2026 SPECIAL FES BOOK』。

ライブ写真、セットリスト、ミニレポートに加え、ここでしか見れないトリのアーティストの手書きコメント、一部アーティストのオフショットや参加者の楽しそうな様子もあわせて構成されている。

他にも、大森元貴、back number、BE:FIRST、BUMP OF CHICKEN 連載第2弾、椎名林檎、Eve × suis（ヨルシカ）、キタニタツヤ、PEOPLE 1、Aooo、Ayumu Imazu、ブランデー戦記、Rol3ert、東京真中、iVy、Nakamura Hak、a子、ちゃくら、猫背のネイビーセゾン、13.3g、NEK!、なるみや、Ku:ui、Gaku、水平線 など、今月も充実のラインナップとなっている。

■書籍情報

2026-5.29 ON SALE

『ROCKIN’ON JAPAN』2026年7月号

■関連リンク

『ROCKIN’ON JAPAN』OFFICIAL X

https://x.com/rockinon_com