　25日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比変わらずの6万5280円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値6万5158.19円に対しては121.81円高。出来高は1348枚となっている。

　TOPIX先物期近は3938ポイントと前日比3.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.57ポイント安で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 65280　　　　　　+0　　　　1348
日経225mini 　　　　　　 65285　　　　　　+0　　　 21526
TOPIX先物 　　　　　　　　3938　　　　　-3.5　　　　2667
JPX日経400先物　　　　　 35725　　　　　 -55　　　　　88
グロース指数先物　　　　　 837　　　　　　-1　　　　 114
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース