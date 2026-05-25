日経225先物：25日19時＝変わらず、6万5280円
25日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比変わらずの6万5280円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値6万5158.19円に対しては121.81円高。出来高は1348枚となっている。
TOPIX先物期近は3938ポイントと前日比3.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.57ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65280 +0 1348
日経225mini 65285 +0 21526
TOPIX先物 3938 -3.5 2667
JPX日経400先物 35725 -55 88
グロース指数先物 837 -1 114
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3938ポイントと前日比3.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.57ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65280 +0 1348
日経225mini 65285 +0 21526
TOPIX先物 3938 -3.5 2667
JPX日経400先物 35725 -55 88
グロース指数先物 837 -1 114
東証REIT指数先物 売買不成立
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