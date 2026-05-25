女子ハンドボールブルーサクヤ鹿児島のリーグH最終戦。2025年のプレーオフ決勝で戦った宿敵・石川を迎え撃ちました。



今シーズンで引退の北ノ薗は切り込んで、もう一度押し切って得点。これを皮切りにブルーサクヤは5連続得点のゴールラッシュ。



前半ラストプレーは相手のシュートを奪い取って宝田から北ノ薗を経由して奥山！15対9で試合を折り返します。





この日は、バスケットボール鹿児島レブナイズのチアダンスチーム「REIBES」も登場。チームの垣根を越えて今季最多1113人の観客と共に鹿児島一丸で勝利を狙います。後半、石川に連続得点を許す場面もありましたが、キーパー宝田もゴールを守り抜きます。そしてブルーサクヤ最後の得点は…今シーズンで現役引退の河嶋英里もシュート！最後のホームで得点をファンに見せました。ブルーサクヤは29対23で勝利！通算14勝3分け3敗の2位でプレーオフに臨みます。（ブルーサクヤ鹿児島・北ノ薗遼選手（27））「最後の一秒まで楽しくみんなとハンドボールができたら」（ブルーサクヤ鹿児島・河嶋英里前主将（33））「（去年）トロフィーをいただいた瞬間は本当に言葉に表せないくらいうれしかったので、それをみんなともう一度見たい。次は笠井主将に託したい」ブルーサクヤは連覇を目指し、6月13日に3位・富山と準決勝で対戦します。