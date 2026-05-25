◇MLB ドジャース 5-1 ブリュワーズ(日本時間25日、アメリカンファミリー・フィールド)

ドジャースの山本由伸投手がブリュワーズ相手に7回92球、被安打7、奪三振3、与四死球2、1失点の好投で4勝目をマーク。「積極的に振ってきてたので、とにかく丁寧に、しっかりといいところを狙って投げていきました」と振り返りました。

2回に死球とヒットで1アウト1、3塁とされると、内野ゴロの間に先制を許します。以降もランナーを背負いますが、粘り強い投球。直近10戦7勝でナ・リーグ中地区首位に立つ好調の相手を7回1失点に封じました。

ドジャース打線は同点で迎えた5回、カイル・タッカー選手の2点タイムリースリーベースとアンディ・パヘス選手の2ランで一挙4得点。集中打で山本投手を援護しました。

6回は連打でピンチを招きましたが、ダブルプレーでピンチを脱出。「落ち着いて投げられたので、それがああいう結果につながったかなと思います」と話します。

また、「少しランナーをためながらのとこもありましたけど、冷静にセット入ってからも投げていけたので、そこがよかったかなと思います」と振り返りました。

また敵地のマウンドは、昨年のナ・リーグ優勝決定シリーズでメジャー初完投をマークした球場。昨年の快挙を思い出したかと問われるも「落ち着いて、いつも通りやりました」と冷静そのものです。前回は7回1失点で黒星となりましたが、この日は自身3試合ぶりの勝利。「チームが勝つっていうのはやっぱり一番大事なことなのでよかったと思います」とチームの勝利を喜びました。

山本投手の力投でチームはブリュワーズに2勝1敗の勝ち越し。直近9試合は全てビジターゲームでしたが、7勝2敗でした。あすから本拠地でのロッキーズ戦となります。