CAFE OHZAN初のオリジナルブレンドスペシャルティコーヒーがECサイトで新発売
珠屋櫻山が運営するスイーツブランド「CAFE OHZAN(カフェ オウザン)」は5月15日、ブランド初となるオリジナルブレンドのスペシャルティコーヒー「ロイヤルブレンド」を、公式オンラインストアで発売した。
ドリップバッグ
同商品は、人気店「TAKAMURA COFFEE ROASTERS」との共同開発により、2年の歳月をかけて誕生した。
ブランドの看板商品であるチョコレートラスクに負けない存在感を持ちながら、コーヒー単体でも成立する味わいを追求している。ケニア産、エチオピア産、ブラジル産の3種の豆をブレンドし、素材の良さが引き立つ中深煎りに焙煎した。ドライフルーツやナッツを使用した同店のラスクに合わせ、苦みだけでなく、華やかでフルーティーな酸味と飲みやすさを両立させている。
ラインアップは、手軽な「ロイヤルブレンド ドリップバッグ」(単品216円、5個入ボックス1,188円)と、好みに合わせた淹れ方ができる粉タイプ「ロイヤルブレンド 粉200g」(2,376円)の2種類。
ロイヤルブレンド 粉200g
スティックラスク10本とドリップバッグ5個を詰め合わせたギフトにも最適なセット「カフェドラペ」(3,780円)も販売する。
カフェドラペ(スティックラスク10本・ドリップバッグ5個入)
ドリップバッグ
同商品は、人気店「TAKAMURA COFFEE ROASTERS」との共同開発により、2年の歳月をかけて誕生した。
ブランドの看板商品であるチョコレートラスクに負けない存在感を持ちながら、コーヒー単体でも成立する味わいを追求している。ケニア産、エチオピア産、ブラジル産の3種の豆をブレンドし、素材の良さが引き立つ中深煎りに焙煎した。ドライフルーツやナッツを使用した同店のラスクに合わせ、苦みだけでなく、華やかでフルーティーな酸味と飲みやすさを両立させている。
ロイヤルブレンド 粉200g
スティックラスク10本とドリップバッグ5個を詰め合わせたギフトにも最適なセット「カフェドラペ」(3,780円)も販売する。
カフェドラペ(スティックラスク10本・ドリップバッグ5個入)