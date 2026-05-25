珠屋櫻山が運営するスイーツブランド「CAFE OHZAN(カフェ オウザン)」は5月15日、ブランド初となるオリジナルブレンドのスペシャルティコーヒー「ロイヤルブレンド」を、公式オンラインストアで発売した。

ドリップバッグ

同商品は、人気店「TAKAMURA COFFEE ROASTERS」との共同開発により、2年の歳月をかけて誕生した。

ブランドの看板商品であるチョコレートラスクに負けない存在感を持ちながら、コーヒー単体でも成立する味わいを追求している。ケニア産、エチオピア産、ブラジル産の3種の豆をブレンドし、素材の良さが引き立つ中深煎りに焙煎した。ドライフルーツやナッツを使用した同店のラスクに合わせ、苦みだけでなく、華やかでフルーティーな酸味と飲みやすさを両立させている。

ラインアップは、手軽な「ロイヤルブレンド ドリップバッグ」(単品216円、5個入ボックス1,188円)と、好みに合わせた淹れ方ができる粉タイプ「ロイヤルブレンド 粉200g」(2,376円)の2種類。

ロイヤルブレンド 粉200g

スティックラスク10本とドリップバッグ5個を詰め合わせたギフトにも最適なセット「カフェドラペ」(3,780円)も販売する。

カフェドラペ(スティックラスク10本・ドリップバッグ5個入)