◇MLB ナショナルズ 2-1 ブレーブス(日本時間25日、トゥルイスト・パーク)

ナショナルズのフォスター・グリフィン投手が6回無失点の好投で今季6勝目を手にしました。

昨季まで3年間を日本の巨人でプレーした左腕はこの日、ナ・リーグ最高勝率のブレーブス打線と対戦。初回、得点圏に走者を置くも無失点で立ち上がると、その後も無失点投球を継続。最大のピンチとなった4回1アウト満塁の場面もショートゴロでダブルプレーとし、6回まで3被安打無失点でマウンドを降りました。

試合はナショナルズが最終回に1点を返されるも逃げ切ってロースコアゲームに勝利。今季5度目のクオリティースタート(6回以上、3自責点以内)となったグリフィン投手に6勝目が付いています。

今季4年ぶりのメジャー復帰となった左腕は開幕からここまで約2か月間、先発ローテーションを守り続けています。チームトップ6勝を挙げ、2位以下の3勝を大きく引き離しており、防御率は3.63。また投球回数62イニングはチーム最多で、チーム唯一の規定投球回数到達者です。

巨人時代は3年間で通算18勝、3年続けて6勝という成績でしたが、MLB復帰の今季は5月時点で早くもその勝利数に並んでいます。

ナショナルズの所属するナ・リーグ東地区は、ブレーブスが勝率.667&貯金18で首位を独走中。2位ナショナルズ以下は混戦となっています。順位が今後どのように変動していくか、グリフィン投手の活躍とともに注目されます。