ママと赤ちゃんの熱中症対策に。保冷剤とファン送風で涼しい「空調ママベスト」
スウィートマミーは5月8日、抱っこ紐を使用する母親と赤ちゃんの熱中症リスクに対応した業界初のファン内蔵型ベスト「空調ママベスト」を発売した。
空調ママベストメイン着用シーン
同商品は、「抱っこの中に、木陰をつくる」発想から誕生したベスト。ベストに内蔵された小型ファンが、母親の背面だけでなく、前面に抱っこされた赤ちゃんの背中側にも気流を送り込み、抱っこ紐内部の滞留空気を循環させる仕組みを備えている(実用新案出願済)。
本体には計4カ所の保冷剤ポケットを搭載。背中や太い血管が通る脇の下を集中的に冷やす設計で、アームホールのサイズ調整機構により体型を問わず保冷剤を脇に密着させることができる。ファンと保冷剤を組み合わせることで、気温やシーンに応じた柔軟な暑さ対策が可能。
保冷剤ポケット
袖のないベスト型のため、抱っこ紐をつけたまま羽織ることができ、屋外での授乳ケープとしても活用できる。保冷剤を入れてもシルエットは崩れない設計で、街着として馴染む高いファッション性も兼ね備えている。
製品仕様
価格は1万5,950円。SWEET MOMMY公式オンラインストア、楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、ZOZOTOWN ほかで販売している。
空調ママベストメイン着用シーン
同商品は、「抱っこの中に、木陰をつくる」発想から誕生したベスト。ベストに内蔵された小型ファンが、母親の背面だけでなく、前面に抱っこされた赤ちゃんの背中側にも気流を送り込み、抱っこ紐内部の滞留空気を循環させる仕組みを備えている(実用新案出願済)。
保冷剤ポケット
袖のないベスト型のため、抱っこ紐をつけたまま羽織ることができ、屋外での授乳ケープとしても活用できる。保冷剤を入れてもシルエットは崩れない設計で、街着として馴染む高いファッション性も兼ね備えている。
製品仕様
価格は1万5,950円。SWEET MOMMY公式オンラインストア、楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、ZOZOTOWN ほかで販売している。