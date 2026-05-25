女優でタレントのMEGUMI（44）が24日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。ダイエットの秘訣について明かした。

この日は「人生を変えるダイエット＆美容術熱血授業」。美容家としても絶大な支持を集めるMEGUMIが講師となり、自身のダイエット法や美容術をレクチャーした。

自身もプロの正しい知識を取り入れ、4か月で4キロのダイエットに成功したというMEGUMIは「太りにくい時間とかってある」と断言。

「最も太りにくい時のは昼の2時から3時」だといい1日のBMAL1（脂肪の合成を促すたんぱく質）の変動を表す折れ線グラフを用いて大きな谷となっている午後2〜3時を「ここが一番食べても太らない」と説明した。

「逆にこの辺から食べちゃうと脂肪代謝の活性度が終わってますから」と深夜帯を示し「深夜2時と午後2時では50倍の違いがあるそうです」と解説。

MEGUMI自身は「会食がなければ（夕食は）18時、19時には終えて寝る時におなかペコペコ」だといい「おなか一杯で寝ると消費にエネルギーを使っちゃうから。肌とか脳疲労とかは寝てる間しか修復できないんだけど、そっちにエネルギー持ってかれちゃうんですよ」と説明。「私、めちゃめちゃ寝起きいいです。ちゃんと修復コンプリート！って感じで起きてるんですね」と空腹で就寝するメリットを語った。