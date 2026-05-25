2026年度のセ・パ交流戦が26日からスタート。前日25日には、選手たちも登壇しての開幕記者会見が行われました。

参加したDeNA・松尾汐恩選手は“対戦したい相手”としてソフトバンク・前田悠伍投手について言及。大阪桐蔭高時代の後輩になりますが「すごい生意気なんで(ギャフンと)言わせたい」と意気込みます。これには隣で聞いていたソフトバンク・木村光投手もニッコリ。前田投手について聞かれると「メンタルが強い」とうなずきました。

松尾選手は続けて“意識する同世代の選手”として西武・山田陽翔投手についてコメント。「高校の時もU18で一緒にやらせてもらったり、よく対戦もしていたので」とその理由を明かします。さらに「家によくお泊まりとかもきていて、結構仲が良いので」と笑顔。今でも時折、山田投手のその日の成績などを確認するそうで、意識する存在であることを明かしました。

隣で聞いていた木村投手は“対戦したい選手”として松尾選手をピックアップ。ドラフト同期という2人ですが、木村投手はフレッシュオールスターの際に浴びた松尾選手の一発を振り返り「三振を取りたい」と意気込みます。そんな松尾選手も笑みを浮かべ、対戦に期待を寄せました。