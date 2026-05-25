いよいよ31日に石川県羽咋市で行われる本州初となるトキの放鳥。これまで放鳥が行われてきた新潟・佐渡では島全体でトキを見守ってきました。その取り組みから能登の未来を紐解きます。



(リポート・河合紗花記者）



新潟港から高速船で約1時間。



日本海に浮かぶ、なだらかな稜線が近づいてきました。



人口4万6000人余り。のどかな田園風景と豊かな自然が広がる離島、佐渡島です。

佐渡といえば、おととし世界文化遺産に登録された金山で知られていますが…



実は、この島でしか見られないものがもう一つあります。



地元の人は：

「いや～綺麗ですよね、やっぱりなんともいえないね」



それは国の特別天然記念物「トキ」。

佐渡は、野生の個体が国内で唯一見られる場所です。



トキの水辺づくり協議会・板垣 徹 会長：

「トキが頭の上を飛んでくれると『いいな』ってやっぱり、いくら見慣れててもそう思う」



トキと人間が共生してきた佐渡。



そこには、これから放鳥される能登の未来につながるヒントがありました。



島の中腹にある佐渡トキ保護センター「野生復帰ステーション」。

センターを含む、いしかわ動物園など国内7か所で分散飼育されたトキを受け入れています。



環境省佐渡自然保護官事務所・北橋 隆史 首席自然保護官：

「今、ちょうど眼下に見えているのが、まさに訓練を行っている順化ケージになります。長さが80メートル、幅が50メートルなんですけれども、この中で今、19羽が一生懸命、毎日訓練をしているわけなんですけれども」



ここは、トキが自然に近い環境下で、エサの取り方や飛び方など自然界で生き抜く能力を身に着けるための施設。



ことし3月から本州初となる石川での放鳥に向け、19羽が訓練を行っています。

環境省佐渡自然保護官事務所・北橋 隆史 首席自然保護官：

「もう基本的には最終段階ですね。飛行だったり、餌を探したり、人に慣れたり、集団で暮らしたりといったような基本的なメニューはもう全てこなしていて、今は捕獲に向けて準備を整えているところです」「あっ、餌食べているのはいますね。食べてますね。今ちょうどドジョウ、ドジョウくわえてます。今、ちょうどドジョウをくわえて…食べましたね。10匹、20匹ぐらいは一回で食べると思います」

江戸時代まで日本各地に生息していたとされるトキ。乱獲のほか、農薬使用によるエサの減少などで個体数が激減。2003年に国産のトキは絶滅しましたが…



その後、中国から贈られたつがいなどの人工繁殖に成功。



2008年には、佐渡で国内初の試験放鳥が行われ、順化訓練を受けた10羽が自然界に放たれました。



以来、佐渡では年に1回～2回のペースで放鳥が続き、現在では、放鳥された個体と野生生まれの個体を合わせ、推定473羽が生息しています。

ただ、そこにはこんな課題も…



環境省佐渡自然保護官事務所・北橋 隆史 首席自然保護官：

「一番やっぱり大事なのは餌場になりますので、水田、ひいては米作ですよね。お米づくりっていうのをいかに維持していくか、そして維持していく中で、もっとそこの田んぼの中で生き物が増えるためには、どういう取り組みをしたらいいかというのが大事になってくると思います」



トキと人間が共生していくために、さまざまな取り組みが進められてきた佐渡市。

トキの水辺づくり協議会の板垣徹会長は20年近く、エサ場を整備し続けてきました。



トキの水辺づくり協議会・板垣 徹 会長：

「真夏以外は、田んぼは大事な生息場所、餌場になっています。それを補完するのがこの“江”とビオトープということになって、それがうまく組み合わさっていると1年中、餌が不自由しなくなるということだと思います」



田んぼの水を抜く夏場に、エサとなる生き物が避難する水路“江”を整備したり、佐渡市の補助金を活用し、使わない田んぼに1年中、水を張るビオトープといった湿地環境を整えています。

さらに…



トキの水辺づくり協議会・板垣 徹 会長：

「僕たち農家全体としては、トキの認証米ということを軸にして、農協と市役所で一緒になってやろう、やろうよと呼びかけて」



ビオトープなどの整備や農薬を半分に、除草剤も使わないといった要件をクリアした佐渡市の認証ブランド米を生産しています。

生産者の人手不足や高齢化が進む中、板垣さんはコメ作りの効率化を模索しながら、今後も環境整備に取り組んでいきたいと口にします。



トキの水辺づくり協議会・板垣 徹 会長：

「ヒナを育てるときには大変、大量のエサが必要になるということなので、やっぱり人の手が入らないと、そういう環境が維持できない。大変だ、しんどいっていうのはあるんですけども、トキが頭の上を飛んでくれるといいなって、やっぱりいくら見慣れててもそう思うし、トキが持つその魅力っていうのになんか励まされる」



その一方で、トキを迎えるための準備は、エサ場だけにとどまらないといいます。



トキの専門家、新潟大学の本間航介準教授が指摘するのは…



新潟大学・本間 航介 准教授：

「だいたい決まった森林に入って、複数羽でねぐらをとって寝ます」



ねぐらや巣を作る場所について、トキが人工的な構造物を好まないことからエサ場の近くに林が必要だと話します。

新潟大学・本間 航介 准教授：

「ねぐらとか営巣木の候補になる木を育成していくとか、そういうふうなことを多分5年、10年のスパンで、少しずつでいいんで根気強くやっていくっていう、そういう必要が出てくるような気がします」



本州最後のトキが能登で捕獲されてから半世紀余り。



環境省佐渡自然保護官事務所・北橋 隆史 首席自然保護官：

「それぞれの土地で適切な取り組みというのを進めていただいて、どこにでもトキが飛んでいるという空を取り戻せればいいなと思っています」



トキの水辺づくり協議会・板垣 徹 会長：

「最後に本州にいたのが能登ですし、最初のテストケースになると思いますけども、ぜひ成功してほしいなと思っています」

再び、トキが大空を舞う能登を目指して…



石川県羽咋市での本州初の放鳥は今月31日。



そのあとは9月ごろ、中能登町でも行われる予定です。

