視聴するほどチャンスが増える！中京テレビが総額500万円分の旅行券が当たるキャンペーン
中京テレビ放送は5月18日から、テレビを視聴することでカード型旅行券「JTBトラベルギフト5万円分」が抽選で合計100名に当たる「たびたビンゴキャンペーン」を開始した。6月28日までの期間、3回に分けて実施する。
キャンペーンイメージ
同キャンペーンは、6月28日までの6:00から24:00までの対象番組(一部を除く)を視聴することで参加できる。リモコンの「dボタン」を押してデータ放送画面を開くと、視聴10分ごとに1回抽選ができるシステムとなっており、見れば見るほど視聴ポイントが溜まりビンゴに挑戦できる仕組みとなっている。
実施期間は、5月18日〜24日、6月8日〜14日、6月22日〜28日の計3回。期間中、抽選で合計100名に、カード型旅行券JTBトラベルギフト 5万円分が当たる。
詳細なルールや対象番組は、データ放送画面および中京テレビの公式ホームページにて公開している。
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同キャンペーンは、6月28日までの6:00から24:00までの対象番組(一部を除く)を視聴することで参加できる。リモコンの「dボタン」を押してデータ放送画面を開くと、視聴10分ごとに1回抽選ができるシステムとなっており、見れば見るほど視聴ポイントが溜まりビンゴに挑戦できる仕組みとなっている。
実施期間は、5月18日〜24日、6月8日〜14日、6月22日〜28日の計3回。期間中、抽選で合計100名に、カード型旅行券JTBトラベルギフト 5万円分が当たる。
詳細なルールや対象番組は、データ放送画面および中京テレビの公式ホームページにて公開している。