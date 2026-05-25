帯広の「焼肉の虎」が、開店5周年を記念した「周年祭」--希少部位や牛肉100%フランクなど登場
ルーキーファームが帯広を中心に展開する「焼肉の虎」は5月15日から、「周年祭」を開始した。6月30日までの期間限定で実施する。
焼肉の虎 創業盛り合わせ
「焼肉の虎」は、一度も冷凍していない肉の提供にこだわる北海道帯広市の焼肉店。今回開催中の企画は、「焼肉の虎」が開店5周年を迎えるにあたり、日頃の感謝を込めて実施する。
期間中は、地元の「豊西牛」や「帯広牛」を使用したイベント限定メニューが並ぶほか、一部メニューを創業当時の特別価格にて提供する。
限定メニューでは、開店当時から不動の人気を誇る牛タン、サガリ、カルビを一皿に凝縮した「焼肉の虎 創業盛り合わせ」(2,750円)のほか、キメの細かさで柔らかい食感が特徴の希少部位「帯広牛肩三角上赤身(クリミ)」(979円)が登場する。
帯広牛肩三角上赤身(クリミ)
牛肉100%で豊西牛の赤身の旨味が詰まった「豊西牛フランクフルト」(638円)や、「豊西牛ウィンナー」(748円)などもラインアップする。
豊西牛フランクフルト
豊西牛ウィンナー
5月29日の「にくとらの日」には、恒例のハズレなしガラポン抽選会の景品内容が通常よりも豪華にグレードアップする。
実施店舗は「焼肉の虎 本店」および「木野店」の2店舗。
焼肉の虎 創業盛り合わせ
「焼肉の虎」は、一度も冷凍していない肉の提供にこだわる北海道帯広市の焼肉店。今回開催中の企画は、「焼肉の虎」が開店5周年を迎えるにあたり、日頃の感謝を込めて実施する。
期間中は、地元の「豊西牛」や「帯広牛」を使用したイベント限定メニューが並ぶほか、一部メニューを創業当時の特別価格にて提供する。
帯広牛肩三角上赤身(クリミ)
牛肉100%で豊西牛の赤身の旨味が詰まった「豊西牛フランクフルト」(638円)や、「豊西牛ウィンナー」(748円)などもラインアップする。
豊西牛フランクフルト
豊西牛ウィンナー
5月29日の「にくとらの日」には、恒例のハズレなしガラポン抽選会の景品内容が通常よりも豪華にグレードアップする。
実施店舗は「焼肉の虎 本店」および「木野店」の2店舗。