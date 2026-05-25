道路脇で震えていた生後数日の猫ちゃん。懸命にミルクを飲む姿に、多くの反響が寄せられています。話題の動画の再生回数は2万7000回を超え「暖かい家族ができて本当に良かったね」「たんと飲んで大きくなったんですね」「大事に育ててもらったんですねぇ」といったコメントが集まっています。

【動画：道路脇で鳴いていた赤ちゃん猫を保護→生後１週間をすぎると…涙が出るほど『尊い変化』】

命をつないだミルク

YouTubeアカウント「つむはち」に投稿されたのは、保護子猫の成長の様子です。

道路脇で鳴いているところを保護されたという子猫の「はち」ちゃん。保護当時はまだ生後2、3日で、目も開いていない状態だったといいます。

はちちゃんが生きるために欠かせなかったのがミルクです。投稿者さんは子猫用のミルクを哺乳瓶で飲ませてあげたのだとか。

その必死にミルクを飲む姿からは「生きたい」という真っ直ぐな気持ちが伝わってきます。

力強い成長

生後1週間をすぎると、はちちゃんの目が開きました。鳴き声も力強くなり、自分の意思をしっかり示すようになったといいます。

どうやら「もっとミルクを飲みたい！」と元気いっぱいにアピールしていたようです。

愛らしい仕草と幸せな今

お腹がいっぱいになると、とろんとした瞳でころんころんしながら甘えるはちちゃん。手足をジタバタさせながら「毛づくろい」のような仕草を見せることもあったといいます。たどたどしく毛づくろいする姿は、見ていて本当に癒やされます。

現在は妹猫の「つむぎ」ちゃんを見守る、おっとり優しいお姉ちゃんとして幸せに暮らしているとのことです。

動画には「こんなに小さかった…はっちゃんが今じゃあ立派な優しいお姉さんに成長！感無量だね」「保護してもらって、愛情たっぷりに育ててもらって、良かったねぇ」「ミルク飲んでお腹ぽんぽこりん天使です」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「つむはち」では、はちちゃんとつむぎちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「つむはち」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。