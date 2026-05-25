猫が窓辺に座っていたので、様子を見ると…？猫とは思えない座り方と態度が面白すぎると反響を呼んでいます。

注目を浴びている投稿は記事執筆時点で10万回表示を突破し、1万いいねを記録。「中身が出ちゃったかな」「貫禄ありすぎて笑った」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：ふと、『窓辺にいる猫』を見たら…想像以上に『おっさんすぎる光景』】

窓辺にいたのは…？

Xアカウント「しんばぷー」に投稿されたのは、驚きの姿を見せてくれたという猫の『リリー』ちゃん。窓辺に座る姿が猫には見えなかったといいます。

なんと、リリーちゃんは後ろ足を投げ出してどっかりと窓辺に腰かけていたのだとか。そして、すっかりリラックスして窓にもたれかかっていたそう。貫禄すら感じる座り方を見た飼い主さんは『窓辺にオッさん』と思ったとのこと。

さらにリリーちゃんは、少し首を傾けてドヤ顔だったとか。我が物顔で堂々とくつろぐ姿は人間のようで、まるで家の主かと思うような存在感と態度。きっとお家の居心地がとても良いのでしょうね。

猫にして猫にあらず

人間のような行動を目撃されたリリーちゃん。リリーちゃんの人間らしい振る舞いは座り方だけではないとのこと。

なんと器用に立ち上がっている姿もたびたび見られるそう。体を伸ばして片足立ちをしたり、２本足で立ってこぶしを構えたりすることもあるのだとか。立ち上がって、より遠くを観察したいと思っているのかもしれません。好奇心旺盛なリリーちゃんなのでした。

おっさん座りするリリーちゃんを見た方たちから「オッサンの休日」「おうよく来たなって言ってそう」などの声が寄せられていました。

リリーちゃんの貫禄ある座り方に、たくさんのユーモア溢れるコメントが届けられ、Xユーザーの笑いを誘いました。リリーちゃんの人間らしい行動に夢中になる人が続出しています。

Xアカウント「しんばぷー」では、可愛いリリーちゃんの活発な姿がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「しんばぷー」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。