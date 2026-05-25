栗山米菓がサッカー日本代表パッケージの「ばかうけ」を新発売した

「ばかうけ」や「星たべよ」などの人気米菓を手掛ける栗山米菓は5月25日、「ばかうけサッカー日本代表ver.」を新たに発売したと発表した。

世界の頂点を目指して戦うチームを応援するスペシャルパッケージの登場に、ファンからは「食べたい」「かわいい」と早くも話題を呼んでいる。

今回発売された限定商品は、熱い戦いの観戦お供にぴったりな2種類のアソートが楽しめる一品だ。ラインナップには、肉の旨みがぎゅっと詰まった「バーベキュー風味」と、スパイスの刺激がクセになる「タコス風味」の2つの味わいが用意されている。どちらも手が止まらない美味しさに仕上がっており、家族や友人と一緒に熱い声援を送るスタジアム観戦やテレビ観戦の時間をさらに盛り上げる商品となっている。

同社は「青き情熱を胸に、がんばれ、ニッポン！」とエールを送り、公式SNSでも新商品の魅力をアピールしている。

この待望のリリースに対して、SNS上では「パッケージも魅力的です」「食べたい」「お手頃でいいね。31日の遠征のお供に買ってこようかな」「かわいい」「今日はこれを探し求める日だ」とコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）