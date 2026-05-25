新井恵理那、運転免許証を公開 「綺麗」「本当の美人」と反響
フリーアナウンサーの新井恵理那が、インスタグラムを更新。第一種普通自動車免許を取得したことを報告し、運転免許証の写真を公開した。
【写真】美人！ 新井恵理那の運転免許証
新井は「第一種普通自動車免許を取得しました〜！！ やったーっっっ☆」と報告。「実は数年前に、わたし名義で車を購入して保有していたのに、免許は持っていないというチグハグな状態で…☆（家族が運転して使っていました。笑）」と明かした。
さらに、「そんな我が家でしたが、さっそく初運転してきました！」とつづり、「初ドライブは、同乗した母の方が緊張していたし、LINEで報告した父からも…『お、、おめでとう、、((( ；ﾟДﾟ))) あせらずゆっくり 安全第一でね』…と、なぜかビクビクした返信が。笑」と家族とのエピソードも披露した。
投稿では、運転免許証の写真に加え、免許証を手に笑顔を見せる自身の姿も公開。「“安全運転” この4文字をいつも心に留めて、これからドライブを楽しんでいきたいと思います」と意気込みをつづっている。
ファンからは、「免許取得、おめでとうございます」「免許証の写真ってなかなか上手く撮れないけど、綺麗！」「免許証写真でこんなに綺麗なんて！！ 本当の美人」などの声が寄せられている。
引用：「新井恵理那」インスタグラム（＠elina_arai）
【写真】美人！ 新井恵理那の運転免許証
新井は「第一種普通自動車免許を取得しました〜！！ やったーっっっ☆」と報告。「実は数年前に、わたし名義で車を購入して保有していたのに、免許は持っていないというチグハグな状態で…☆（家族が運転して使っていました。笑）」と明かした。
さらに、「そんな我が家でしたが、さっそく初運転してきました！」とつづり、「初ドライブは、同乗した母の方が緊張していたし、LINEで報告した父からも…『お、、おめでとう、、((( ；ﾟДﾟ))) あせらずゆっくり 安全第一でね』…と、なぜかビクビクした返信が。笑」と家族とのエピソードも披露した。
ファンからは、「免許取得、おめでとうございます」「免許証の写真ってなかなか上手く撮れないけど、綺麗！」「免許証写真でこんなに綺麗なんて！！ 本当の美人」などの声が寄せられている。
引用：「新井恵理那」インスタグラム（＠elina_arai）