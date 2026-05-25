石田ひかり、『サザエさん』波平と同じ歳に 「あなた方もなるんですよ、波平に！」
女優の石田ひかりが25日、インスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを報告した。
【写真】石田ひかり、デビュー当時13歳の写真公開「この写真から全てが始まった」
石田は「5月25日 おぎゃあと生まれたわたくしも、波平さんの歳になりました」と投稿。「朝から、わたしを思ってくれる優しい人たちからのメッセージが絶え間なく入って おひとりおひとりの顔を思い浮かべながら過ごしています」とつづった。
続けて「わたしは本当にしあわせです ありがとう」と感謝を伝えた石田。「昭和47年生まれのみなさん！ あなた方もなるんですよ、波平に！（ちなみにフネさんは2つ下）」と呼びかけ、「波平yearのこの1年、何かにつけ『バカモーン！』と言いたいと思います」とユーモアたっぷりに記した。
コメント欄には、上白石萌歌から「いつもだいすきです、どうか鮮やかないちねんを」、石川恋から「ひかりさん お誕生日おめでとうございます」、吉沢悠から「ひかりさん おめでとう御座います」など、祝福の声が多数寄せられている。
引用：「石田ひかり」インスタグラム（@hikaringo0525）
【写真】石田ひかり、デビュー当時13歳の写真公開「この写真から全てが始まった」
石田は「5月25日 おぎゃあと生まれたわたくしも、波平さんの歳になりました」と投稿。「朝から、わたしを思ってくれる優しい人たちからのメッセージが絶え間なく入って おひとりおひとりの顔を思い浮かべながら過ごしています」とつづった。
続けて「わたしは本当にしあわせです ありがとう」と感謝を伝えた石田。「昭和47年生まれのみなさん！ あなた方もなるんですよ、波平に！（ちなみにフネさんは2つ下）」と呼びかけ、「波平yearのこの1年、何かにつけ『バカモーン！』と言いたいと思います」とユーモアたっぷりに記した。
コメント欄には、上白石萌歌から「いつもだいすきです、どうか鮮やかないちねんを」、石川恋から「ひかりさん お誕生日おめでとうございます」、吉沢悠から「ひかりさん おめでとう御座います」など、祝福の声が多数寄せられている。
引用：「石田ひかり」インスタグラム（@hikaringo0525）