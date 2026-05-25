サッカーの百年構想リーグの最終節。AC長野パルセイロと松本山雅FCは、ともにPK戦までもつれる試合となりました。



2年ぶりとなる連勝を目指すAC長野パルセイロは、ホームでグループ首位を走る甲府と対戦しました。



多くの甲府サポーターが詰めかけ、独特の雰囲気の中、パルセイロは首位・甲府の猛攻を受けます。





中盤でボールをつなぐことを求めたという後半。押し込む展開も増え、セットプレーからチャンスを作ります。しかし、得点は生まれず勝負の行方は、PK戦へもつれ込みます。相手の5人目。決められれば終わりという状況に、立ちはだかったのはGKの田尻。チームを救います。その後、甲府は7人目が失敗し、後攻・パルセイロは吉田。きっちり決め、2024年5月以来の連勝で、地域ラウンドの最終節を締めくくりました。開幕から苦しんだパルセイロは、リーグEAST-Bの最下位に。来週からは順位を決めるプレーオフラウンド。31日に、EAST-A最下位の栃木SCと対戦します。一方、ホームに福島を迎えた松本山雅FCは、点の取り合いとなります。1点ビハインドで迎えた前半41分。小田のヘディングは、一度クロスバーに跳ね返されますが、藤枝が頭で押し込み、同点とします。さらに折り返した後半13分には、澤崎からのボールを逆サイドから走りこんだきた小田が頭で合わせて。逆転に成功します。しかし、22分と44分に失点し、またもやリードを許してしまいます。それでも後半アディショナルタイム。小川からのロングボールを小田が絶妙な胸トラップ！うまくコントロールし、中央の田中へ。土壇場で追いつきます。その後のPK戦では、2人が失敗した山雅。相手に4人に成功され、敗れました。地域ラウンドは7位の山雅。31日に、順位決定プレーオフでEAST-A7位のJ2の山形と対戦します。