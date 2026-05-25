２５日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、今村聖奈騎手が２４日に行われた第８７回オークスでＪＲＡ女性騎手として初のＧ１制覇を果たしたことを報じた。

手綱を執ったジュウリョクピエロでＪＲＡ女性騎手初のクラシック騎乗でＪＲＡ女性騎手初のＧ１タイトルを手にした今村騎手について、アシスタントとして出演のフリーの皆藤愛子アナウンサーは大の競馬好きの立場から「本当に感動して、今も泣きそうなんですけど、説明させていただきます」と話し出した。

「昨日、３歳牝馬の頂上決戦、Ｇ１・オークスが行われました。結果、ジュウリョクピエロが勝ちまして、日本人女性初のＧ１制覇、ＪＲＡ発足７２年目で初の快挙となりました」と続けると「騎乗していたのは今村聖奈騎手、２２歳です。２０２２年にＪＲＡ１０人目の女性騎手としてデビュー。ＪＲＡ初の女性騎手誕生は１９９６年でした。今村騎手のお父さん・康成さんも騎手でいらっしゃいます。デビュー１年目で５１勝。女性騎手年間最多勝を更新して最多勝利新人騎手賞も獲得しました」と笑顔で今村のプロフィルを振り返った。

「『この馬のことは私が一番分かっている』とレース前もレース後もおっしゃっていて。本当にこの馬はお父さんがオルフェーヴルという名馬で結構、気性が荒かった馬で、この子も受け継いでるみたいなんですけど、なだめて、なだめて、力をためて最後にその力を爆発させて。馬の間から抜けて勝つというのが本当に素晴らしかったですね」と興奮気味に話していた。